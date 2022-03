Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sparvorgaben - Evangelische Kirche muss 30 Prozent bei Stellen, Verwaltung und Gebäuden kürzen / Dekan will für Bedeutung der Gotteshäuser sensibilisieren Im Bezirk Adelsheim-Boxberg soll keine evangelische Kirche schließen

Wenn die Einnahmen wegbrechen, muss die Kirche sparen. Eine Schließung von Gotteshäusern kommt für Dekan Rüdiger Krauth aber erst einmal nicht in Frage. Er will neues Leben in den Kirchen bringen und sucht dafür Mitstreiter.