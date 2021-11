Ich sehne mich nach Zukunft

Heute am ersten Advent mache ich mir besonders Gedanken um meine Zukunft. Die Adventszeit verweist auf die Ankunft Jesu Christi, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Sie ist verbunden mit viel Hoffnung, besonders auf eine leuchtende Zukunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zukunft – ein häufig verwendetes Wort, welches vor allem auch durch meine jüngere Generation eingefordert und unterstützt wird: Fridays for Future, Scientist for Future, aber auch Churches for Future.

Ich kenne viele Leute, die sich lachend und kopfschüttelnd über diese Bewegungen unterhalten und gleichzeitig ist mir unklar, warum sich nicht alle nach einer glanzvollen Zukunft sehnen, die weder Leid, Hungersnöte oder Umweltzerstörung mit sich bringt? – Denn genau eine solche Zukunft wird von diesen Bewegungen eingefordert und danach sehne ich mich: eine glanzvolle Zukunft, die Freude für uns Menschen und allen Lebewesen auf der Erde bereithält. Eine Zukunft, die wieder hoffen lässt und in der sich niemand fürchten muss. Und dennoch, angesichts der zunehmenden Herausforderungen unserer Zeit und deren Komplexität, fällt es mir immer wieder schwer an eine solche Zukunft zu glauben.

In der Bibel steht „Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!“ (Jeremia 29,11).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie tröstlich ist es also, dass die Adventszeit uns genau diese Hoffnung zu geben versucht. Gott will uns nahe sein und schenkt uns seinen Sohn. Er vertraut uns Jesus, den Friedensbringer, an, damit wir gemeinsam mit ihm wurzeln und Mensch werden können. Ich finde, in der Adventszeit wird man sich dieser Aufgabe mehr und mehr bewusst.

Gemeinsam mit Gott können wir an einer hoffnungsvollen Zukunft arbeiten. Einer Zukunft in der sich niemand mehr Sorgen machen muss und jeder weiß, dass das Leben kostbar und jeder Tag ein Geschenk ist.

Ich frage mich also, wer sehnt sich nicht nach Zukunft?

Juliane Senft, Bildungsreferentin für die Katholische Landjugendbewegung und Jugendreferentin im Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber, Buchen

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3