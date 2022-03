Hubschrauberabsturz bei Buchen: Ermittlungsverfahren eingestellt

Buchen. Die Staatsanwaltschaft Mosbach stellt das Ermittlungsverfahren zum Helikopterabsturz bei Buchen am 17. Oktober mangels Anhaltspunkten für ein Fremdverschulden ein. Die in alle Richtungen geführten Ermittlungen zu der Ursache des Helikopterabsturzes am 17. Oktober bei Buchen, bei dem unter anderem der Gründer des Unternehmens Augustus Intelligence W.H. ums Leben gekommen ist, sind abgeschlossen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich bei den aufwändigen Ermittlungen, die insbesondere durch das Polizeipräsidium Heilbronn, Kriminalkommissariat Mosbach, durchgeführt wurden, nicht ergeben.

