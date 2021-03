Hüffenhardt. Mit einem neuen Hotel- und Ferienpark als „touristischem Leuchtturm mit überregionaler Strahlkraft“ soll der Tourismus im Landkreis einen entscheidenden Schritt vorankommen.

AdUnit urban-intext1

Nach einem Vorschlag der Landkreisverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr in Hüffenhardt wird das Beratungsunternehmen Volz & Partner (Saarbrücken/Frankfurt) einen Entwicklungsplan dazu erstellen. Dem stimmten die Kreisräte mit großer Mehrheit zu.

„Das Urlaubsverhalten nach Corona wird sich ändern. Viele Menschen werden ihre eigene Heimat oder allgemeiner gesprochen die deutschen Urlaubsgebiete wieder als Sehnsuchtsorte neu entdecken“, führte Landrat Dr. Achim Brötel in das Thema ein. Der Odenwald habe zwar jetzt schon unglaublich vieles zu bieten.

Um den Urlaubern ein umfassendes Angebot machen zu können, fehle aber etwas ganz Entscheidendes: „Selbst der Wanderurlauber, der nur ein verlängertes Wochenende verbringen will, sucht heute nämlich ein Quartier, das mehr bietet als nur ein ordentliches, großes Zimmer und ein gutes Frühstück. Wenn man sieht, wie unsere innerdeutschen Mitbewerber ihre touristische Infrastruktur gerade im Wellness-Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich weiter ausgebaut haben, muss man ganz klar feststellen: Diese Entwicklung ist am Odenwald leider komplett vorbeigegangen“, fasste Brötel in seiner Analyse zusammen.

AdUnit urban-intext2

Einen passenden Anbieter für den Bau und Betrieb eines Hotel- und Ferienpark, der genau dieses Angebot den Urlaubern mache, wolle man deshalb zusammen mit Volz & Partner finden. Denn das Unternehmen habe, so betonte es auch der Vorsitzende der Geschäftsführung Olaf Volz in der Sitzung, bereits mehrere andere deutsche Urlaubsregionen mit Projektentwicklungen in ähnlichen Konstellationen erfolgreich begleitet.

Die Ausschussmitglieder stimmten nach einer lebhaften Diskussion der Erstellung des Entwicklungsplans zu.

AdUnit urban-intext3

Viele Ausschussmitglieder stellten die Chancen des Projekts zur rechten Zeit heraus, es wurde jedoch auch angemerkt, dass man sich einen noch besseren Einbezug der schon bestehenden Leistungsträger im Kreis gewünscht hätte. Landrat Brötel wies darauf hin, dass man den DeHoGa-Kreisverband Neckar-Odenwald vorab beteiligt habe. Zudem gebe es derzeit lediglich ein vergleichbares Angebot im Kreis.