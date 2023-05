Holzlager in Obrigheim geht in Flammen auf

Obrigheim. Zu einem großen Feuerwehreinsatz kam es am Mittwochnachmittag in Obrigheim. Gegen 15.45 Uhr gerieten auf einer Wiese in der Nähe der Straße "Im Rotletterle" circa 50 Raummeter gelagertes Holz in Brand. Aufgrund der Größe des Feuers mussten benachbarte Wehren die Feuerwehr Obrigheim bei der Brandbekämpfung unterstützen. Gegen 17 Uhr waren die Flammen gelöscht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.