Hohe Preise treiben Unternehmen um

Altheim/Rippberg. Gefährden die stark gestiegenen Energiepreise Arbeitsplätze bei energieintensiven Unternehmen oder gar deren Existenz? Bei den Firmen Dossmann in Rippberg und Perga in Altheim hofft man auf fallende Preise und geht davon aus, die Krise zu überstehen.

„Wenn die Preise so bleiben, müssen wir das Fünffache unseres Jahresgewinns für Strom bezahlen“, sagt Jörg Dossmann von der Geschäftsleitung von Dossmann Eisengießerei in Rippberg. „Dann wären wir im März 2023 insolvent.“ Derzeit profitiert das Unternehmen noch von niedrigeren Strompreisen, die es sich bereits im vergangenen Jahr für das laufende Jahr gesichert hatte.

Im Jahr 2021 hatte Dossmann in fünf Tranchen seinen Strombedarf für 2022 gedeckt. Das bedeutet, dass das Unternehmen zu fünf unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils ein Fünftel seines Strombedarfs zu dem dann gültigen Preis deckt. So ergibt sich im Jahresdurchschnitt ein marktgerechter Preis. Nach diesem Verfahren wird Dossmann auch den Strom für das Jahr 2023 einkaufen.

Hoffen auf Marktregulierung

Jörg Dossmann erwartet, dass sich der Markt in den nächsten Monaten regulieren werde. „Wir schließen noch nicht zum nächsten Jahr ab“, sagt er. Bis Herbst müsse man seinen Stromabnahmevertrag abgeschlossen haben. „Anfang August wird man nervös“, sagt er. Dossmann kauft seinen Strom über einen großen Stromanbieter ein, der wiederum sich an der Strombörse eindeckt. Die Eisengießerei betreibt ihre Schmelzöfen mit Strom. Ihr Jahresbedarf liegt bei 15 Millionen Kilowattstunden. Zum Vergleich: Bei einem Vier-Personen-Haushalt beträgt der Jahresverbrauch etwa 4000 Kilowattstunden.

Jörg Dossmann ist bewusst, dass sein Unternehmen möglichst energieeffizient werden muss. So habe man den Heizölverbrauch in den vergangenen sieben Jahren um ein Viertel reduziert. Bei Strom bestehe allerdings kein Einsparpotenzial. Dossmann fertigt mit 175 Mitarbeitern in Rippberg Gussteile in Klein- und Mittelserien für Unternehmen aus den Bereichen Werkzeugmaschinenbau, Baumaschinen- und Sondermaschinenbau, Windkraftanlagenbau sowie aus der papierverarbeitenden Industrie, der Pumpenindustrie und Antriebstechnik-Produktion.

Auch die Firma Perga aus Altheim ist mit einem Jahresbedarf an Strom in Höhe von 15 Millionen Kilowattstunden stark von den gestiegenen Energiepreisen betroffen. „Der Preisanstieg nimmt existenzbedrohende Dimensionen an“, stellt Geschäftsführer Fabian Wilhelms fest. „Die Preise haben sich gegenüber dem Vorjahr vervierfacht.“ Im vergangenen Jahr habe sein Unternehmen die Kilowattstunden Strom noch für durchschnittlich 46 Euro eingekauft, jetzt liege der Preis bei 170 Euro. Derzeit warte man mit dem Kauf von Strom für das nächste Jahr noch ab. „Die Einkaufsplanung ist unsicher und schwierig“, stellt Wilhelms fest. Denn wenn viele Unternehmen bis zum Jahresende mit dem Stromeinkauf warteten, habe die dann hohe Nachfrage höhere Preise zur Folge. „Wir müssen innerhalb der nächsten sechs Monate kaufen“, sagt er. Auch Perga erwirbt Strom über einen Stromdienstleister nach dem Tranchenmodell.

In der Regel ist vertraglich geregelt, dass Perga die gestiegenen Rohstoffkosten an seine Kunden weitergeben kann. Die Stromkostenweitergabe ist jedoch nicht gesichert. Bei erfolgreicher Weitergabe müsse der Endverbraucher die Zeche bezahlen. In den vergangenen 18 Monaten habe das Unternehmen aus Altheim bereits viermal seine Preise erhöht. Noch hätten die Perga-Kunden Verständnis dafür. Aber irgendwann sei der Geldbeutel leer. „Wenn ich die höheren Kosten in meine Preise hinein rechne, heißt das nicht, dass ich die Produkte auch verkaufe“, sagt Wilhelms. Denn Perga stehe im internationalen Wettbewerb. Und im Ausland sind die Energiepreise meist deutlich niedriger.

Kein großer Spaß

Generell macht das Unternehmertum für Fabian Wilhelms in Deutschland derzeit keinen großen Spaß. „Keine Fachkräfte, enorme Energiekosten, zunehmende Bürokratie und Industriefeindlichkeit: Hier zu produzieren ist nicht beneidenswert“, sagt er. Er attestiert der hiesigen Politik eine seit Jahren negative und fehlerhafte Entwicklung. So kritisiert er den raschen Ausstieg aus Kohle- und Atomenergie.

„Energiewende gescheitert“

„Die Energiewende ist nachhaltig gescheitert“, sagt er. Wilhelms hat kein Verständnis dafür, dass man die letzten drei Atomkraftwerke abschaltet und sich nach Russland mit Katar in die Abhängigkeit eines weiteren fragwürdigen Rechtsstaates begibt. Der Lerneffekt aus der Ukrainekrise sei nicht erkennbar. Trotz aller Schwierigkeiten steht sein Unternehmen zum Standort Altheim. „Natürlich überlegt man sich einen weiteren Ausbau des Standortes zweimal“, sagt er. „Wir kämpfen darum, Arbeitsplätze zu erhalten.“

Die Firma Perga gehört seit den 1970er Jahren zu den führenden Herstellern von Mono- und Coextrusionsfolien sowie Verpackungen auf Basis von Polyehtylen. Sie beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.