Hohe Motivation und besondere Atmosphäre

Odenwald-Tauber. Anfangs war alles „ganz normal“. Der Theologische Kurs für die Region Neckar-Odenwald startete im Oktober 2019. Die rund 30 Teilnehmer konnten sich bis zum Frühjahr 2020 noch zu vier Studientagen „live“ in Neckarelz versammeln. Dann kam der Corona-Lockdown.

„Von da an haben wir immer von mal zu mal überlegt, wie es weitergehen kann und alle Möglichkeiten ausgelotet“, sagt Pascal Schmitt, der Leiter des Kurses. „Es ist trotz allem keine Veranstaltung ausgefallen.“ Bei der Abschlussfeier, die jetzt im Bildungshaus Neckarelz stattfand, blickten die Teilnehmer, die Verantwortlichen wie auch die Dozierenden auf einen Kurs zurück, der, je nach Lage der Pandemie, digital oder „live“ durchgeführt wurde. Letzteres war in entspannteren Phasen der Pandemie deshalb möglich, weil die Lehrveranstaltungen im großen Saal der evangelischen Gemeinde in Neckarelz stattfinden konnten.

Dass die Teilnehmer trotz aller Widrigkeiten dabei geblieben sind, führt Pascal Schmitt nicht nur auf deren hohe Motivation und auf die Qualität des Kurses zurück, sondern auch auf die Atmosphäre in dieser besonderen Situation. „Es war ein Kurs, bei dem die Menschen sehr gut miteinander umgegangen sind und aufeinander geachtet haben“, so der Kursleiter.

Der Theologische Kurs vermittelt in zweieinhalb Jahren religiöses und theologisches Grundwissen in den acht Fächern Kirchengeschichte, Fundamentaltheologie, Altes und Neues Testament, Moraltheologie, Dogmatik, Liturgiewissenschaft und Christliche Gesellschaftslehre. Der Kurs informierte über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Religion, Glaube und Kir-che. Er machte mit Begriffen, Bildern und Symbolen der Bibel und der christlichen Tradition vertraut und gab Anregung, den persönlichen Glauben in Wechselwirkung mit der eigenen Lebenserfahrung weiterzuentwickeln. Zudem vermittelte er Kenntnisse und Kompetenz für die Mitarbeit in Kirche und Gemeinde.