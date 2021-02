  Hoffnung nicht verlieren

Ziemlich genau vor einem Jahr hat sich unser aller Leben grundlegend verändert. Nach anfänglicher Ungläubigkeit holte uns schnell die neue Realität mit den harten Einschnitten ein. Die Fastenzeit wurde für alle zur Zeit der Enthaltung und an Ostern blieben die Kirchentüren geschlossen.

Nun, ein Jahr später scheint sich ein Déjà-vu abzuspielen. Die Mutationen scheinen die Inzidenzzahlen wieder nach oben zu treiben und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass erneut an Ostern die Kirchen geschlossen bleiben. Man könnte fast meinen, dass sich im vergangenen Jahr seit dem Pandemieausbruch nichts verändert hat.

Doch weit gefehlt: Was bereits an Ostern 2020 im Kleinen begonnen hat, indem sich viele Christen sehr spontan engagiert haben und alternative Formen für ihren Glauben überlegten, ist inzwischen zu einem großen Repertoire an Möglichkeiten und Materialien gewachsen. Wir haben unseren Glauben weiterentwickelt, indem wir neue Gottesdienstformen feiern und Menschen mit vielfältigem Material eingeladen werden, zu Hause Ostern zu feiern. Neue Foren und Austauschplattformen informieren und geben Anregungen sowie Hilfen für den Glauben und die eigene Spiritualität.

Es ist beeindruckend, wie sich die oft behäbige und scheinbar starre Kirche doch bewegt. Und diese Bewegung betrifft alle Ebenen. Während im vergangenen Jahr noch viele Impulse von der Basis ausgingen, unterstützen nun auch die zentralen Stellen unsere Kirchen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es heute Telefon-Andachten oder Podcast-Gottesdienste gibt. Ein umfassender Ruck ging durch unsere Kirchen und lässt sie in Bewegung kommen. Das lässt hoffen.

Wie bezeichnend, dass das Seelsorgeamt parallel dazu unter dem Motto „#Osterblühen“ Saat-Tütchen mit einer Blütenmischung als österliche Hoffnungsbotschaft verteilt. Unsere Kirchen haben im vergangenen Jahr gelernt, ganz neue Wege zu gehen. Sie haben sich weiter entwickelt und gewandelt. Es bleibt zu hoffen, dass wir hier nicht stehenbleiben, sondern uns diese Fähigkeit für die Zukunft bewahren. Es ist unsere Aufgabe als Kirche und als Gläubige, uns immer wieder neu auszurichten, neu anzupassen und weiterzuentwickeln. Reformen bringen nicht nur frischen Wind und Abwechslung, sondern auch wieder neue Glaubwürdigkeit. Dieser Gedanke des Reflektierens und der Neuausrichtung gehört nicht nur in die Fastenzeit.

Christian Richter, Katholisches Dekanat Mosbach-Buchen