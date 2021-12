Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis steigt weiter. Am Donnerstag meldete das Landesgesundheitsamt (LGA) 206 Neuinfizierte, am Freitag waren es 198. Die Zahl der insgesamt Infizierten seit Pandemiebeginn steigt nach Angaben des LGA auf 10 743. Parallel steigt die Sieben-Tage-Inzidenz: Am Donnerstag lag sie bei 564, am Freitag bei 622. Da der Wert von 500 mehrere Tage

