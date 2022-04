Hilfsangebote in geregelte Bahnen lenken

Neckar-Odenwald-Kreis. Immer mehr Menschen müssen des Krieges in der Ukraine wegen ihre Heimat verlassen – unter ihnen auch zahlreiche begleitete und unbegleitete Kinder und Jugendliche. Viele Menschen sind dazu bereit, Geflüchteten aus der Ukraine ein Obdach zu bieten und sie zu Hause aufzunehmen.

Das Jugendamt Neckar-Odenwald Kreis appelliert allerdings an die Bürger, die planen, Kinder und Jugendliche bei sich aufzunehmen, sich vorab zu melden.

Im Jugendamt laufen alle Fäden für geflüchtete Kinder und Jugendliche zusammen. Nach einer Registrierung stehen die staatlichen Hilfsangebote oder -leistungen zur Verfügung und mit den ukrainischen Behörden können Daten zur Information von Angehörigen ausgetauscht werden, so die Behörde in einer Mitteilung.

Gerade begleitete und unbegleitete Kinder aus der Ukraine benötigen nun ein Zuhause auf Zeit und ein familiäres Umfeld, in dem sie beschützt ankommen können, so Jugendamtsleiter Peter Roos: „Wir registrieren hierbei auch im Neckar-Odenwald-Kreis eine überwältigende Hilfsbereitschaft, die nun in geregelte Bahnen gelenkt werden muss, um die Hilfsangebote möglichst koordiniert und nachhaltig anbieten zu können.“ Das Jugendamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der unübersichtlichen Lage besonders darauf geachtet werden müsse, dass der Kinderschutz gewährleistet sei.

Auch sei es wichtig, dass Menschen, die Geflüchtete bei sich aufnehmen, darauf vorbereitet seien, dass sie es oft mit traumatisierten Menschen zu tun haben, die einer besonderen Unterstützung bedürfen und eventuell sogar therapeutische Hilfe benötigen.