Heizölanlagen nachrüsten

Neckar-Odenwald-Kreis. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, welchen Schaden Hochwasserereignisse herbeiführen können. Gerade Heizöl birgt bei Hochwasserereignissen ein großes Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt. Heizöltanks können bei Hochwasser schnell auftreiben, zusammengedrückt oder in sonstiger Weise beschädigt werden, so dass Heizöl ausläuft. Auslaufendes Heizöl führt nicht nur zu erheblichen Gebäudeschäden, sondern auch zu Gewässer- und Bodenverunreinigungen und somit auch zu unkalkulierbaren Kosten für den Betreiber.

Höhere Anforderungen

An Heizölverbraucheranlagen werden deshalb in Überschwemmungsgebieten höhere Sicherheitsansprüche gestellt. Die Untere Wasserbehörde des Landratsamts weist deshalb darauf hin, dass Heizölverbraucheranlagen, die bereits am 5. Januar 2018 in festgesetzten oder in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten vorhanden waren, vom Betreiber bis zum 5. Januar 2023 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachgerüstet werden müssen. Karten zu den festgesetzten Überschwemmungsgebieten können bei den Städten und Gemeinden eingesehen werden.

Eine nicht rechtzeitige oder nicht in der vorgeschriebenen Weise nachgerüstete Heizölverbraucheranlage stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Der Bußgeldrahmen liegt hier zwischen 5000 und 10 000 Euro.

