Buchen. Heimatgenuss zum Verschenken, die Odenwälder Genuss- Taschen sind jetzt auch in der Tourist-Info in Buchen erhältlich. Die Stadt Buchen beteiligt sich mit der Genuss-Tasche am Gemeinschaftsprojekt des Neckar-Odenwald-Kreises. Buchen schließt sich damit unter anderem dem Nachhaltigkeits- und Mehrweggedanken des Neckar-Odenwald-Kreises an. Die Odenwälder Genuss Tasche soll den herkömmlichen Geschenkkorb ersetzen, für den es im Anschluss oft keine Verwendung mehr gibt - von der umweltschädlichen Plastikfolie, die meist ebenfalls zur Verpackung der Körbe eingesetzt wird, ganz zu schweigen. Stattdessen werden die vielen Leckereien, die alle aus der Region stammen, nun in einer extra angefertigten Jute-Tasche, die jederzeit anderweitig verwendbar ist, angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Taschen können bei andern Anbietern individuell je nach Geschmack und beziehungsweise oder nach Budget mit Produkten der aktuell 18 teilnehmenden Betrieben bestückt werden. In der Tourist-Info allerdings sind nur fertig gepackte Genuss Taschen zu 25 Euro beziehungsweise das Genuss-Täschle zu 15 Euro erhältlich.

Die Bio-Tasche ist nur in der großen Größe erhältlich.

Süße Versuchungen

Mehr zum Thema „Odenwälder GenussTaschen“ Taschen sind sehr gefragt Mehr erfahren Preisbarometer Streuobst Gute Ernte, unwirtschaftliche Preise Mehr erfahren

Mit einer Auswahl süßer Versuchungen und herzhafter Produkte enthält die „Buchener Winter-Edition“ je nach Größe und Variante unterschiedliche Produkte folgender Betriebe:

Agroa Raiffeisenmarkt, Filiale Buchen; Armin & Fabian Mechler, Altheim; Bauernlädle Julia Paar, Bödigheim; Bio Imkerei Willared, Hardheim; Bioladen Beerenbauer, Filiale Buchen; Café Wittemann, Buchen; Hofladen Stich, Oberneudorf; Hotel Prinz Carl, Buchen; Kräuter- und Heilpflanzen-Labyrinth, Haßmersheim; Metzgerei Herkert, Buchen; Naturwerkstatt Klohe, Buchen; Odenwälder Bioinsel, Elztal; Seitenbacher, Buchen; Weltladen, Buchen.