Haushalte werden im Mai befragt

Neckar-Odenwald-Kreis. Ab Mitte Mai wird wieder gezählt: Der Corona-bedingt in das Jahr 2022 verschobene Zensus findet statt. Zur Durchführung auf Kreisebene wurde bereits Ende Oktober 2021 eine Zensuserhebungsstelle im Landratsamt in Mosbach eingerichtet. Seit April ist nun auch die Außenstelle in der Präsident-Wittemann-Straße 14 in Buchen in Betrieb. Dort stehen ab sofort drei Mitarbeiter als Ansprechpartner für die so genannten „Interviewer“ zur Verfügung, während in Mosbach sieben Personen in der Hochphase arbeiten werden. Im Landratsamt wird zudem noch ein Auskunftsbereich für Bürgerfragen eingerichtet.

„In den letzten Wochen und Monaten wurden die meisten Interviewer akquiriert und zwischenzeitlich auch geschult“, berichtet die Erhebungsstellenleiterin Katharina Krebs. Insgesamt werden im Zuständigkeitsbereich der Erhebungsstelle rund 220 Erhebungsbeauftragte benötigt, die die 27 000 Auskunftspflichtigen befragen.

Suche nach Freiwilligen

Derzeit ist die Zensuserhebungsstelle aber nochmals auf der Suche nach weiteren Freiwilligen. Vor allem in den Bereichen Ravenstein, Höpfingen, Adelsheim und Osterburken werden weitere Interviewer gesucht. Aber auch in Hardheim, Hüffenhardt, Neunkirchen und Rosenberg fehlen noch Erhebungsbeauftragte. Zudem sollen noch „Nachrücker“ geschult werden, falls es in einem Einsatzgebiet zu Engpässen kommen sollte. Die weiteren Schulungen sind für den 12. und 13. April in Mosbach geplant.

„Die Vorbereitungsphase für den Zensus ist nunmehr fast abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass die noch fehlenden Interviewer rechtzeitig akquiriert werden können“, so Krebs. Die Leiterin sieht die Zensuserhebungsstelle insgesamt sehr gut vorbereitet für die große Aufgabe. „Sobald die Erhebungsunterlagen des Statistischen Landesamts zur Verfügung stehen, könnten wir mit dem Zensus schon loslegen. Wir stehen quasi in den Startlöchern!“

Ab Anfang Mai werden die Erhebungsbeauftragten in den Gemeinden und Städten des Kreises unterwegs sein. Im ersten Schritt begehen sie ausgewählte Adressen, bevor ab dem 16. Mai die Befragungen der Haushalte stattfinden.