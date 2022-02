Haßmersheim: Kleinkind fällt in Neckar und muss wiederbelebt werden

Haßmersheim. Ein Kleinkind ist am Samstag in Haßmersheim in den Neckar gefallen und musste wiederbelebt werden. Der Zustand sei weiterhin kritisch. Wie die Polizei mitteilte, ergaben erste Ermittlungen, dass sich der dreijährige Junge wohl unbemerkt von der Wohnung der Verwandten entfernte und den etwa 300 Meter langen Weg zu einer Bootsanlegestelle nahm. Aus bislang ungeklärten Gründen fiel das Kleinkind dort ins Wasser zwischen Anlegesteg und einem ankernden Motorboot. Zwischenzeitlich bemerkten Angehörige das Fehlen des Kindes und begaben sich auf die Suche. Die 58-jährige Großmutter des Dreijährigen erkannte diesen offenbar im Wasser treibend und machte durch lautes Rufen und Schreien auf den Unglücksfall aufmerksam. Sie war es wohl auch, die das Kind aus dem Wasser rettete.

Ersthelfer eilten sofort zu Hilfe und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die von den kurz danach eintreffenden Rettungskräften fortgeführt wurden. Der Junge wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht, sein Zustand ist weiterhin kritisch.

