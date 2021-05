Hardheim. Die aktuelle Situation ließ dem Gremium keine andere Wahl: Einstimmig votierten die Hardheimer Gemeinderäte in der Sitzung am Montag dafür, das Sommerfest auch in diesem Jahr abzusagen. Bereits 2020 waren alle Feste der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

