Handwerksbäcker sehen „Alarmstufe Brot“

Berlin/Schloßau. Mit ihrer Aktion „#Alarmstufe_Brot“ trafen sich vor wenigen Tagen das Präsidium des Deutschen Bäckerhandwerks und Bäcker aus ganz Deutschland in Berlin vor dem Brandenburger Tor, um auf die angespannte Lage der Backbranche aufmerksam zu machen. Mit dabei auch der ehemalige Teamkapitän der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft Siegfried Brenneis aus Schloßau. „Für mich ist es auch als angestellter Bäckermeister eine Selbstverständlichkeit, meine selbstständigen Bäcker-Kollegen und -kolleginnen bei dieser Aktion zu unterstützen. Wenn es den Bäckereien schlecht geht, dann auch uns Angestellten. Wir handwerklichen Bäcker/innen müssen in diesen besonderen Zeiten zusammenhalten und auf unsere Situation in der Öffentlichkeit aufmerksam machen“, so der Bäckermeister.

„Wir erleben derzeit eine kräftezehrende Krise, mit einem nie dagewesen Fachkräftemangel, explodierenden Rohstoffpreisen, immer noch steigende Energiekosten, die unsere Betriebe an ihre Grenzen bringen“, erklärte auch der Präsident des Deutschen Bäckerhandwerks Michael Wippler, die Beweggründe für die Aktion.

Maßnahmen reichen nicht aus

„Seit Monaten wird die Regierung vom Bäckerhandwerk aufgefordert, unser energieintensives Handwerk zu unterstützen. Doch die bisher beschlossenen Maßnahmen reichen nicht aus. Es war eine gute Aktion, denn als Einheit können wir bewirken, dass die Regierungen in Bund und Land nachbessern, um das Bäckerhandwerk zu sichern, sonst wird es für viele Betriebe eng“, sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Daniel Schneider. Gerade auf dem strukturschwachen Land sind die Bäckereien auch auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Ihr Einkaufsverhalten angewiesen. „Im ganzen Land stirbt sonst das Bäckerhandwerk , ein Handwerk für das wir weltweit berühmt sind mit unseren Brot“, so der weitgereiste Bäckermeister Siegfried Brenneis.