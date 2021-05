Haiou Zhang gibt ein Gastspiel

Mosbach. MPDV, der Softwareanbieter für die Smart Factory, bietet einen musikalischen Lichtblick: der chinesische Starpianist Haiou Zhang füllt in China regelmäßig die Konzerthallen und ist nun zum wiederholten Male zu Gast bei MPDV. Aufgrund der aktuellen Umstände findet das Konzert online statt. Der Erlös aus diesem Onlinekonzert geht an Ladies Circle 1 Mosbach. Dieser Verein unterstützt soziale Projekte für Frauen in und um Mosbach.

Dieses Jahr ist zwar vieles anders, aber MPDV hat es trotzdem geschafft, Haiou Zhang wieder auf die Bühne zu bekommen. Der chinesischer Starpianist spielt dieses Jahr online ein Konzert, welches im Rahmen von MPDV Classics am 27. und 28. Mai ausgestrahlt wird. ickets dafür gibt es bei Eventbrite (http://mpdv.info/2021tickets).

Weitere Informationen unter www.mpdv.com im Internet.