Der Tod ist verschlungen vom Sieg!“ Immer wieder rufen sich die Nachfolger Jesu diese Mut machende Botschaft zu: Nicht der Tod und die Angst vor ihm haben das letzte Wort. Nein! Sondern Gott hat uns durch die Auferstehung Jesu Christi eine Perspektive und einen Blick auf die Welt und darüber hinaus gegeben, der nicht verharrt bei Inzidenzwerten oder dem Tod auf der Intensivstation. Es ist ein Blick und ein Bewusstsein, dass Gottes Weg mit uns am Grab nicht endet, sondern weiterführt. Und dieser Glaube darf uns bereits hier und heute froh stimmen und uns Kraft schenken die Herausforderungen zu meistern, die sich uns in den Weg stellen.

AdUnit urban-intext1

„O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron.“ So werden wir dieser Tage wieder an Karfreitag singen und uns bewusst werden, dass Gott nicht der ferne und zornige Gott ist, sondern ein Gott, der unsere Nähe sucht, der uns begleitet, der sich hineingibt in den Schmerz, in das Elend und in das Leid dieser Welt. Seine Nähe ist Ausdruck dafür, dass unser Gott ein Gott mit uns ist, mittendrin im Virus, im Leiden und im Tod. Wir sind nicht allein und wir hören sein Wort: „Habt keine Angst!“ Jesus selbst hat bei seinem Abschied dies seinen Jüngern als Ausdruck der größten Liebe beschrieben. „Denn niemand hat größere Liebe als die, der sein Leben lässt für seine Freunde.“

Nicht Corona oder der Tod haben das letzte Wort, sondern Gottes Liebe. Deshalb ist es wichtig, dass Jesus Christus im Mittelpunkt zu behalten. Bei all den Entwicklungen und Einschränkungen, die wir derzeit erleben, kommt Gottes Wort eine besondere Bedeutung zu, denn Gott hält die Welt und unser Leben letztlich in seiner Hand. Wir sterben letztlich nicht an irgendeiner Krankheit oder einem Unfall, sondern weil Gott das so will oder zulässt. Als Kinder Gottes sind wir an die Ordnungen des Staates gebunden. Aber die Politik darf keine Autorität in den geistlichen und ethischen Bereich unseres christlichen Lebens und Handelns bekommen, sondern umgekehrt. Grundsätzlich verhalten sich Christen als Bürger dem Staat gegenüber loyal, aber das hat dort seine Grenze, wo Gottes Wort gebrochen und die Freiheit eingeschränkt wird. Neben der Unterstützung von Kranken und Schwachen, steht die Verkündigung der Hoffnung und das Gebet im Mittelpunkt des Denken und Handelns von Christen.

Pfarrer Dr. Markus Roser, Sennfeld