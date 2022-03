Gute Noten bekommen

Neckar-Odenwald-Kreis. „LandReise.de“, das größte Vermittlungsportal für Bauernhof- und Landurlaub, hat die Top Ferienhöfe 2022 ausgezeichnet. Dank sehr positiver Gästebewertungen dürfen sich in diesem Jahr sogar vier Betriebe aus der regionalen Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald über den Titel freuen: Ferienbauernhof Gerig vom Schlempertshof in Höpfingen, Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald aus Vollmersdorf, Ferienhof Pfeiffer aus Bödigheim und der Ferienhof Sennert aus Kirchzell-Preunschen (Bayern) gehören in diesem Jahr zu den glücklichen ausgezeichneten Urlaubshöfen.

Die Vorsitzende der Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald Amelie Pfeiffer freut sich sehr, dass es diesen vier Betrieben trotz der Coronapandemie und zeitweisen Einschränkungen beim Reisen im letzten Jahr gelungen ist, online auf „LandReise.de“ genügend positive Bewertungen von Gästen zu erhalten, um mit dem Titel „Top Ferienhof in Baden-Württemberg und Bayern“ ausgezeichnet zu werden. Dabei wurden die herzliche Gastfreundschaft genauso positiv hervorgehoben wie komfortable Unterkünfte und ein authentischer Hofalltag mit vielfältigen Angeboten, wie Streicheltieren, Reiten, Hof- und Naturerkundungen, Eselstouren, Badeteich und Ruheoasen, die die ganze Familie begeistern.

Mithilfe der Online-Bewertung auf www.landreise.de gaben zahlreiche Landurlauber ihre eigenen Meinungen über Ausstattung, Service, Freizeitangebote und Essen & Trinken ab und unterstützen damit die Odenwälder Gastgeber so erfolgreich, dass sie mit dem Titel „Top Ferienhof 2022“ ausgezeichnet werden konnten.

Alle Top Ferienhöfe 2022 haben im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. November 2021 mindestens fünf Gästebewertungen auf „LandReise.de“ erhalten und können eine Durchschnittsnote von 1,5 oder besser vorweisen.