Grünes Urgestein und eine markante Kommunalpolitikerin

Neckar-Odenwald-Kreis. Große Trauer über Parteigrenzen hinweg hat die Nachricht vom Tod Gabi Metzgers ausgelöst. Sie ist in der Nacht zum Mittwoch ihrer langjährigen Erkrankung erlegen. Die gebürtige Dallauerin vertrat seit 1984 ununterbrochen die Grünen und den Wahlkreis Elztal-Schefflenz-Billigheim im Kreistag. Sie wurde damit nicht nur zur längst gedienten, sondern zu einer der markantesten Kommunalpolitikerinnen des Kreises.

AdUnit urban-intext1

Tiefe Betroffenheit

Sowohl die Kreis- wie die Landes-Grünen als auch der gerade aus dem Amt geschiedene Umweltminister Franz Untersteller und Landrat Dr. Achim Brötel reagierten tief betroffen. Da er sich Gabi Metzger auch persönlich sehr verbunden gefühlt habe, fehlten ihm fast die Worte, so Brötel. Er sei vor allem dankbar, „dankbar, dass es sie gegeben hat, dankbar, dass wir einen Teil ihres Lebenswegs gemeinsam mit ihr gehen durften“. Metzgers politisches Engagement begann Ende der 1970er Jahre in der Billigheimer Bürgerinitiative gegen die Sondermülldeponie, deren Vorsitzende sie wurde.

Gabi Metzger ist tot. © Tim Krieger

Zur Kreistagswahl 1984 trat sie für die Grünen an, die erstmals mit drei Frauen ins Gremium einzogen. Gabi Metzger übernahm den Fraktionsvorsitz und stand der Fraktion 25 Jahre vor. Als gescheite, streitbare und allürenfreie Rätin im Verwaltungsausschuss gewann sie schnell Ansehen und Wirkung – aber auch hartnäckige Gegner.

Ihren ersten nachhaltigen Erfolg konnte sie 1987 mit der Schaffung der Stelle der Frauenbeauftragten beim Kreis verbuchen, die die Grünen beantragt und für die sich die damals wenigen Frauen aller Fraktionen verbündet hatten.

AdUnit urban-intext2

Der Beschluss des Kreises zur Gründung des Frauenhauses 1990 ging ebenfalls auf ihre Initiative zurück. „Ohne den persönlichen Einsatz von Gabi Metzger gäbe es heute kein Frauen- und Kinderschutzhaus im Neckar-Odenwald-Kreis“, so Landrat Dr. Brötel. Das Thema Stärkung und Repräsentanz von Frauen durchzog, neben den Umweltschutzbelangen und dem Einsatz für den ländlichen Raum, zuletzt im Gesundheits- und Sozialausschuss, ihr gesamtes politisches Leben. Dieses Leben hatte mit der Verwurzelung in Familie, Dorf und Volksmusik eine traditionelle Basis, dem sie Tiefe verlieh, die ihre pointierten, oft hintergründigen und durchweg frei gehaltenen Reden im Kreistag immer durchdrang.

Nach dem Motto „Viel Feind – viel Ehr’“ nahm sie Auseinandersetzungen an, „Feigheit vor dem Freunde“ war ihr ebenfalls fremd, sie wollte aber „am Ende immer die Kurve ins Versöhnliche kriegen“, wie sie den FN aus Anlass ihres 60. Geburtstags im Jahr 2017 erzählte.

AdUnit urban-intext3

Ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille des Landkreistages in Silber und seit 2019 zur weiteren Stellvertreterin des Landrates bestellt, nahm sie noch im April im Krankenbett online an den Fraktionssitzungen teil.

AdUnit urban-intext4

Wie ihrem Dorf, der Kapelle „Edelweiß“, ihrer Heidelberger Buchhandlung, bei der sie nach dem Abitur schon die Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert hatte, und ihrem Mandat blieb sie auch ihrer Partei treu. Wenn Gabi Metzger etwas zu ihrer Sache gemacht hatte, dann blieb sie dran, ein Leben lang, sagen ihre Freunde und Parteikollegen.

Für die Grünen trat sie zwei Mal zur Landtagswahl an, 1991 unter dem ironischen Motto „Unser Mann für den Landtag“.

1999 gelang ihr mit ihrer Grünen Liste der Einzug in den Elztaler Gemeinderat, wo sie 2012 auch als Bürgermeisterin kandidierte. Im Kreisvorstand, in dem sie von 2015 bis 2017 auch als Co-Vorsitzende amtierte, blieb sie bis zuletzt.

Einsatz für mehr Transparenz

Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer blickt traurig und dankbar zurück: „Unvergesslich auch die Jahre, die ich gemeinsam mit Gabi in der Kreistagsfraktion arbeiten durfte. Ihre spitze Zunge, ihre Klarheit in der Aussage und ihren immerwährender Einsatz für mehr Transparenz in der Gremienarbeit werde ich in Erinnerung behalten“. Kreisvorsitzender Andreas Klaffke würdigte die Verstorbene: „Gabi hat uns in ihrer unnachahmlichen Art herausgefordert und bereichert, sie war uns wichtige Ratgeberin und bleibt uns ein Vorbild.“

Die Kreistags-Fraktionsvorsitzende Simone Heitz betont: „Gabi war Kommunalpolitikerin aus Leidenschaft, das war ihr Lebenselixier. Sie suchte nach pragmatischen Lösungen. Selbst ihren letzten Klinikaufenthalt in Buchen auf der Palliativstation nutzte sie zur ’Feldforschung’ und hielt die Fraktion auf dem Laufenden. Sie achtete und kämpfte für das Wohl der Raumschaft, für die Menschen hier im Neckar-Odenwald-Kreis.“

Uli Sckerl, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag nahm ebenfalls betrübt Abschied: „Gabi ist nach Christine Denz die zweite große Persönlichkeit, die uns aus dem Neckar-Odenwald-Kreis verlassen hat.“ bd