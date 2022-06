Großzügige 2000-Euro-Spende für die ÜAB

Buchen. Der Rotary Club Neckar-Odenwald-Kreis – vertreten durch Präsident Jürgen Walz – hat am Dienstag eine großzügige Spende in Höhe von 2000 Euro an die Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen e.V. (ÜAB) übergeben. Jürgen Walz freute sich: „Die ÜAB ist ein wichtiger Anker für die duale Berufsausbildung im Neckar-Odenwald Kreis. Davon konnten wir uns auch bei einem Besuch unseres Clubs in der ÜAB überzeugen. Die Rotarier Neckar-Odenwald-Kreis haben sich daher entschlossen, durch eine Spende an die ÜAB die Fachkräftesicherung in unserer Region zu unterstützen.“ Der Geschäftsführer der ÜAB, Stefan Kempf, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir auf eine breite Unterstützung durch die Wirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises bauen können. Dass sich auch der Rotary Club entschlossen hat, uns mit einer Spende zu unterstützen, bestärkt uns in unseren Bemühungen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir werden diese Spende in die Ausstattung der ÜAB investieren.“ Bild: ÜAB

