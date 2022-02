Alte Mälzerei - Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito treten am 11. Juni in der Alten Mälzerei auf Große Schlagershow in Mosbach: Vorfreude nach langer Bühnenabstinenz

Die Schlagerpiloten und Daniela Alfinito treten am 11. Juni in der Alten Mälzerei auf. © Veranstalter