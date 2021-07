Große Lösung war die erste Wahl

Walldürn. Im zeitlichen Rahmen befinden sich die Bauarbeiten in der Oberen Vorstadtstraße, die derzeit zwischen der Sparkassen-Kreuzung und der Keimstraße gesperrt ist. Das ergab das Pressegespräch am Mittwoch, bei dem Bürgermeister Markus Günther und Tobias Hagenmeyer als Geschäftsführer der Stadtwerke Walldürn die Situation vor Ort erläuterten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wo derzeit die Bagger rollen, sanieren die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Walldürn in enger Zusammenarbeit den Fahrbahnbelag; zusätzlich werden Wasser- und Gasversorgung erneuert sowie die 20-kV-Leitungen verlegt. Die sogenannte „große Lösung“ habe sich gleich in mehrfacher Hinsicht als erste Wahl erwiesen: „Es war wichtig, alles auf einen Schlag zu erledigen“, sagte Bürgermeister Günther und hob hervor, dass speziell die Versorgung der Anrainer mit Internet in zeitgemäßer Geschwindigkeit ein weiteres Anliegen gewesen war. So wurden die Gespräche mit dem Netzbetreiber BBV bereits frühzeitig gesucht. „Da ein Wiederaufgraben der mit viel Aufwand sanierten Oberen Vorstadtstraße nicht sinnig gewesen wäre, beschloss man gemeinsam die große Lösung“, begründete der Rathauschef.

Den Stadtwerken obliegt der Tiefbaubereich inklusive kompletter Erneuerung der 20-kV-Strom-Leitungen für die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas; die Stadtverwaltung erneuert die Straßenoberfläche und übernimmt die optische Gestaltung.

Vor allem technische Gründe hatten für die 280 000 Euro teure große Lösung gesprochen: Die aus technischer Sicht überholten Bleimantelkabel verursachten immer wieder Probleme, die weiterhin zu befürchten seien. Somit werden auf einer Länge von 220 Metern die 20kV-Leitungen sowie die Kabel ersetzt; darüber hinaus wird die 1kV-Leitung auf einer Länge von 100 Metern getauscht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch im Bereich der Infrastruktur für Gas und Wasser sei es bereits mehrfach zu Beanstandungen gekommen. „Die vorhandenen Mittel- und Niederdruckleitungen stammen aus dem Jahr 1969 und weisen just im Teilbereich zwischen Sparkasse und Keimstraße mehrere Undichtigkeiten auf“. Auch die mehr als 35 Jahre alte Wasserleitung genüge nicht mehr den technischen Erfordernissen. „Dahingehend erneuern wir auch die Versorgungsleitungen, weil weiterhin mit Undichtigkeiten gerechnet werden müsste“, schilderte Tobias Hagenmeyer und verwies auf die neu verlegten, jeweils 115 Meter langen Mittel- und Niederdruckleitungen für Gas sowie die ebenfalls 115 Meter zählende Trinkwasserleitung. Derzeit befinden sich die Arbeiter und Maschinen im Bereich zwischen Sparkasse und Burgstraße.

Insgesamt handele es sich, wie Dirk Johmann vom ausführenden Bauunternehmen HLT betonte, bei einer klassischen „innerstädtischen Maßnahme im Altbestand“ immer und auch in Walldürn durchaus um eine „herausfordernde Arbeit“, doch befände man sich innerhalb des Zeitplans: Im September dürfte die – dann allerdings optisch und technisch modernisierte – Obere Vorstadtstraße wieder nutzbar sein. Das auch für längere Zeit: „Wir rechnen damit, dass nach Abschluss dieses Projekts 20 oder mehr Jahre kein größerer Eingriff mehr erforderlich sein wird“, so Bürgermeister Günther abschließend.