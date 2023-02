Große Hilfe für arme Menschen in Rumänien

Odenwald-Tauber. Unter anderem durch die großherzigen Spenden der katholischen Frauengruppen und anderer Menschen aus der Region Odenwald-Tauber konnten rumänische Kinder in Heimen, in Straßenkinder-Projekten und an der deutschen Schule ein wenig Weihnachtsfreude erleben.

Trotz vereister Straßen und großer Problemen an den Grenzübergängen gelang es doch, die heiß ersehnten Weihnachtsgeschenke mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper heil zur Abladestelle nach Oradea in Rumänien zu bringen.

Geladen waren Hilfsgüter, die der Freundeskreis Oradea in Villingen gesammelt hat und zahlreiche schön verpackte Kinderpäckchen sowie Lebensmittelpakete. Auch viele gut erhaltene gespendete Möbelstücke, Elektro-Geräte, Klinikbedarf und medizinisches Zubehör wurde verladen.

Irmgard Rösch vom Freundeskreis Oradea schreibt in ihrem Dankesbrief: „Mit großer Freude habe ich wieder ihre so großzügige Geldspende zugunsten unserer langjährigen Rumänienhilfe in Oradea, Temesvar, Brasov und völlig verarmter Karpatendörfer in Empfang nehmen dürfen. Viele Menschen können sich sicher gar nicht vorstellen, wie viel akute Not in diesem Land immer noch herrscht und wie dankbar die Menschen für jede noch so kleine Hilfe sind.“

Weiter heißt es: „Viele der von uns unterstützten rumänischen Hilfsorganisationen, darunter Kinder- und Altenheime, sowie Straßenkinderprojekte oder Armenhilfe der katholischen Schwestern können ohne unsere weitere Unterstützung nicht existieren.“ Seit der Corona-Pandemie bringt der Verein keine eigenen Hilfstransporte auf den Weg, sondern heuert rumänische Sattelschlepper an, welche die im Lager gesammelten Hilfsgüter als Rückladung von Transporten in die Umgebung von Villingen nach Rumänien mitnehmen.

2022 konnten 18 große Lkw beladen und das Ankommen am Zielort bestätigt werden. Hier werden die Hilfsgüter zum Teil von der Caritas abgeholt und an die bedürftigsten Einrichtungen verteilt. Alle rumänischen Empfänger sind dankbar für diese große Hilfe.

Der Dank galt allen, die für diese Hilfsaktion gespendet haben, den Katholischen Frauengemeinschaften in den Dekanaten Tauberbischofsheim und Mosbach-Buchen sowie allen Einzelpersonen.