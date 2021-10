Große Freude über die neuen Räume

Walldürn. Zur ersten Turnratsitzung nach 21-monatiger, durch die Corona-Pandemie bedingter Zwangspause fanden sich die Mitglieder des erweiterten Turnrates des TV Walldürn am Donnerstagabend im neuen TV-Turnerheim in der Neuen Altheimer Straße ein.

Der Vorsitzende Leo Kehl informierte in einem kleinen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins in den zurückliegenden Monaten, wobei er unter anderem auf das erfolgreiche Abschneiden der American-Football-Mannschaft „Silverbacks“, der vor zwei Jahren neugegründeten American-Football-Abteilung des TV in der Kreisliga Nord des AFCV mit dem 3. Platz in der Abschlusstabelle, hinwies.

Erfreut stellte er fest, dass das Vereinsgeschehen beim TV nun allmählich wieder ein wenig in geregelte Bahnen gelenkt werde. Dank galt allen, die den Verein in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie unterstützt haben. Nicht zuletzt auch Dank der Ehrenamtlichen könne man dem Sport- und Übungsbetrieb mit und nach Corona mit viel und großem Optimismus entgegenblicken, denn alle Trainings- und Übungsstunden seien nach wie vor gut und stark nachgefragt.

Rege Diskussionen lösten die Informationen über die künftigen Hallennutzungsgebühren in den Sporthallen sowie über die künftigen anfallenden Mietgebühren für das derzeit vom TV als neues Turnerheim im Erdgeschossbereich genutzte und sich im Besitz der Stadt Walldürn befindliche Gebäude.

Alle Turnratmitglieder waren begeistert über die neuen Räume, die sie an diesem Abend zum ersten Mal in Augenschein nehmen konnten. Lob und Dank zollte Kehl unter dem großen Beifall aller anwesender Turnratsmitglieder Gerätewart Peter Marquardt für dessen großartiges und vorbildliches unermüdliches Engagement im Zusammenhang mit der Einrichtung des neuen Turnheimes.

Mit Blick auf die Generalversammlung am Freitag, 25. März 2022 wurde beschlossen, aufgrund der im vergangenen Jahr ausgefallenen Generalversammlung dieses Mal die Neuwahl des kompletten Vorstands durchzuführen. Allerdings mit der Differenzierung, dass die dann turnusmäßig anstehenden Vorstandsmitglieder (2. Vorsitzender, 3. Vorsitzender, Sporttechnischer Leiter und Gerätewart) für die Dauer von zwei weiteren Jahren, und die übrigen Vorstandsmitglieder (1. Vorsitzender, Schatzmeister, Schriftführer, Pressewart, Aktiven- und Passiven-Vertreter) gewählt werden.

Schließlich informiert Leo Kehl zum Abschluss dieser Turnratsitzung noch über folgende bereits fest stehende vereinsinterne und überregionale Termine und Veranstaltungen: 26. November Jahresabschlussfeier Volleyballabteilung im Gasthof „Linde“ in Gerolzahn; 15. Dezember Weihnachtsfeier Jazzgymnastikgruppen im Gasthaus „Zum Hirsch“; 25. März Generalversammlung des TV mit Neuwahlen und Ehrungen; 25. bis 29. Mai Landesturnfest in Lahr. ds