Gremium billigte Kalkulation

Limbach. Der Limbacher Gemeinderat beschäftigte sich auch mit der Kalkulation und Festsetzung der Wasser- und Abwassergebühren zum 1. Januar 2022. „Das Niedrigzinsniveau schlägt sich weiter auf unsere Gebührenhaushalte nieder. Durch die erneut deutliche Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes als Spiegelbild unserer langfristigen Kreditfinanzierung können wir die Gebühren in allen Bereichen unverändert lassen, was ja eine so schlechte Botschaft nicht ist“, so Bürgermeister Weber.

Kämmerer Klaus Rhein stellte die neuen Gebührenkalkulationen vor. Ob der anstehenden, vielfältigen und großen Pflichtinvestitionen im Abwasser- und Wasserbereich und den gerade bei der Erneuerung von Wasserleitungen quasi nicht vorhandenen Fördermöglichkeiten blickte er mit gewisser Skepsis auf eine weitere Gebührenkonstanz in den kommenden Jahren. Der Gemeinderat billigte die Gebührenkalkulationen genauso einstimmig, wie die dann folgende Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, welche ab dem 1. Januar 2022 rechtskräftig werden wird.

Damit ist die gesamte Abwasserbeseitigung umfassend in gemeindlicher Hand. Die Gemeinde kümmert sich künftig um die Leerung und die Entsorgung des anfallenden Abwassers. Da das Abwasser in Kleinkläranlagen und Gruben konzentrierter anfällt als beim normalen Abwasseranschluss an die Kanalisation, sind dort die Gebühren entsprechend höher.