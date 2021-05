Gott nimmt Menschen an

#Ehrensache, damit warb mein Lieblingsfußballverein bei den Fans. Mit diesem Slogan würde ich ebenso gerne für die Mitarbeit in unserer Kirche werben. Für mich ist es nämlich Ehrensache, mich in den Dienst Gottes zu stellen. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die Ehrensache und Kirche nicht zusammenbringen können. Zu Vieles ist in der Vergangenheit und aktuell geschehen, was unsere Kirche gerade nicht gut dastehen lässt. Der Missbrauchsskandal, die Ausgrenzung von Frauen und die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Dies sind nur einige Beispiele und dennoch begeistert mich die Botschaft, die von ihr ausgeht und die ich gerne weitergebe: Gott nimmt jeden Menschen an, so wie er ist, bedingungslos. Dafür lohnt es sich, IHN jeden Tag zu feiern.

© dorothea gramlich

So wie ich auch Woche für Woche meinen Fußballverein im Stadion anfeuern kann. Ich bin begeistert, wie der Glaube an die Mannschaft, die Fans im Stadion untereinander verbindet. Vieles, was ich im Stadion wahrnehme, kann ich auch in meine Arbeit als Religionspädagogin integrieren. Diese unerbittliche Leidenschaft, dem Verein die Treue zu halten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Diese Leidenschaft wünsche ich mir auch von uns Christ*innen, wenn es um die Gemeinschaft der Gläubigen geht.

Fußball und Kirche sind zwei große Teile meines Lebens. Ich entdecke hier Parallelen, die man auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Es ist schön, wenn Menschen für eine Sache brennen, sich fesseln lassen, gemeinsam auftreten und in Niederlagen zusammenstehen. Es ist die eine Liebe zum Verein, die alle vereint, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, welcher Religion.

Und genauso sollte es mit unserem Glauben sein. Es ist die eine Liebe zu Jesus Christus, die uns alle vereint. Genau, das ist es doch was uns unser Glaube vermittelt. Einzustehen für andere, Toleranz und Respekt, Offenheit gegenüber Andersdenkenden. Zugegeben, auch beim Fußball läuft da einiges schief. Werte, die man sich gesetzt hat, werden nicht beachtet.

Und ich glaube, so wird auch gerade unsere Kirche wahrgenommen. Warum, kehren ihr sonst so viele den Rücken. Mein Glaube, sagt mir, dass es sich lohnt weiterzukämpfen, denn nur wenn ich meinem Glauben die Treue halte, genau wie die Fans ihrem Verein, dann lässt sich etwas erreichen, etwas verändern. Dann kann ich den #Ehrensache sowohl im Fußball wie auch in der Kirche mit gutem Gewissen vertreten.

Dorothea Gramlich, Jugendreferentin im Dekanat Mosbach-Buchen, Mitglied im Jugendpastoralen Team Odenwald-Tauber

