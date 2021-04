Gott liebt sich durch Mauern

Ostern ist vorbei, fast alle Schoko-Eier sind aufgegessen. Jetzt kann man den Blick nach vorne richten – auf das nächste kirchliche Fest, das vor der Tür steht. Und morgen ist es soweit. Dieser Sonntag, der erste nach Ostern, hat den lateinischen Namen „Quasi modo geniti“. Übersetzt heißt das: „Wie die neugeborenen Kinder.“ – An diesem Sonntag wird in katholischen Gemeinden Erstkommunion, „Weißer Sonntag“, gefeiert. Es ist ein schöner Festtag für die Kinder, ihre Familien und für die Gemeinde.

Man muss an diesem Tag in die Gesichter der Kinder schauen. Sie ziehen feierlich in ihren Gewändern und mit brennenden Kerzen in der Hand in die Kirche ein. Da spürt man etwas: Auch für den größten Rabauken, für die frechste Göre ist dieser Moment etwas ganz Besonderes. Das ist kein Wunder, denn die Eucharistie ist ein Sakrament und alle Sakramente sind Berührungen Gottes mit den Menschen. Ich bin mir sicher, diese Kinder sind in diesem Moment dazu bereit, sich von Gott berühren zu lassen. An diesem Tag, vielleicht auch nur in dieser Stunde, sind die Herzen der Kinder weit geöffnet für diese Berührung Gottes. Ich glaube daran: Gott berührt in diesem Sakrament. Und diese Berührung hinterlässt Spuren, auch wenn wir sie nicht sehen können. Wer sich auf Gott einlässt, der kommt nicht „unberührt“ davon.

Manche Eltern und noch mehr Großeltern bewegt am Tag der Erstkommunion eine bange Frage: Heute mögen die Herzen der Kinder weit geöffnet sein, aber wie wird das im späteren Leben sein? Werden vielleicht doch die Türen zum eigenen Herzen abgesperrt, die Mauern hochgezogen? Wird diesen Kindern – dieser Gott – noch etwas bedeuten? Ich kenne diese Frage gut und es lohnt ein Blick in das Evangelium, das an diesem Sonntag im Gottesdienst vorgelesen wird: „Die Erscheinung des Auferstandenen bei den Jüngern.“ Dort wird – fast wie im Nebensatz – gleich zweimal erwähnt: „Die Jünger haben sich aus Furcht eingeschlossen …“ und der auferstandene Christus kommt zu ihnen durch verschlossene Türen. Ob das faktisch so passiert ist, darüber lohnt es sich nicht zu streiten. Es spiegelt in der Sprache der Bibel die Erfahrung der Jünger wider: Gott ist in der Lage, sich zum Menschen „hindurchzulieben“, durch alle verschlossenen Türen, durch alle Mauern. All das ist kein Hindernis für Gott. Er liebt sich zu mir hindurch. Und möglicherweise ist gerade diese Botschaft eine Antwort auf so manche Frage, die an diesem Tag gestellt werden mag. Die Berührung Gottes hinterlässt Spuren. Wenn er will, liebt er sich durch alle verschlossenen Türen zu mir hindurch. Kein Wunder, Gott hat ja auch einen Spickzettel. Beim ersten Sakrament, bei der Taufe, da lese ich oft vom Propheten Jesaja vor: „… ich würde es nie übers Herz bringen, dich zu vergessen! Schau, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet.“ Na, das ist doch ein Versprechen!

Diakon Manfred Leitheim, Pfarrgemeinde MOSE - Mosbach-Elz-Neckar

