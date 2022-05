Glaubenskurs geplant

Walldürn. Die Wallfahrt 2022 und die Firmung waren Schwerpunkte bei der Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde im Pfarrsaal.

Nach der Begrüßung durch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter informierten die Sprecher der einzelnen Gemeindeteams der fünf in der SE Walldürn integrierten Pfarrgemeinden Walldürn, Altheim, Walldürner Höhe, Rippberg und Hornbach über deren Zusammenkünfte und Aktivitäten in den letzten Monaten. Danach berichteten Eva-Maria Kötter sowie weitere Pfarrgemeinderatsmitglieder über weitere Themen. Die Entscheidung über die Durchführung eines speziellen Wallfahrtstages für Ehepaare wurde noch einmal bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Gemeindereferent Adrian Ambiel informierte, dass 2022 insgesamt 84 Firmlinge gefirmt werden, die von 18 Katecheten betreut werden. Die Firmgottesdienste finden am 18. und 19. November in der Wallfahrtsbasilika statt. Eva-Maria Kötter und P. Irenäus Wojtka OFM Conv. erinnerten daran, dass von Freitag 7. Oktober bis Sonntag, 9. Oktober, ein Glaubenskurs stattfinden soll, der die Mindestteilnehmerzahl von 20 Teilnehmer voraussetzt. Die Werbung für diesen Glaubenskurs laufe an.

Pfarrgemeinderat Anton Fach informierte über die Mitgliederversammlung des Fördervereins für die Missionsarbeit und das im Oktober ein Hungermarsch in Hardheim stattfinden wird. Eva-Maria Kötter teilte mit, dass am 2. Oktober in Walldürn ein Aktionstag der Stadt zum Thema „Tag der Regionen – Lebensmittelversorgung vor Ort“ stattfinden wird, und die Kirchengemeinde von der Stadt um Beteiligung bei der Realisierung dieses Projekts gebeten wird. Dieser Bitte stand man grundsätzlich positiv gegenüber, eine detaillierte Abklärung soll noch im kleineren Gruppenrahmen erfolgen.

Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula OFM Conv. sagte, dass es nach zweijähriger Unterbrechung nun wieder eine normale vierwöchige Hauptwallfahrtszeit geben wird. Das Leitwort der Wallfahrt „Zum Heiligen Blut“ lautet „Wir sind gekommen, ihn anzubeten“. Das Gros der Pilgergruppen hat sich bereits bei der Wallfahrtsleitung angemeldet, jedoch dürfte die Teilnehmerzahl in den einzelnen Pilgergruppen dieses Mal aufgrund der nach wie vor noch vorhandenen Corona-Pandemie geringer ausfallen als in den Jahren vor der Pandemie.

Rainer Kreis als stellvertretender Vorsitzende des Stiftungsrates berichtete, dass bei Sitzungen Themen wie die Neubesetzung einer Sekretariatsstelle im Pfarramt, die Verlängerung der Elternzeit der Kirchenmusikerin bis September 2023 und Verlängerung der Vertreterstelle bis dahin durch Kirchenmusiker Sven Geier“ oder die statische Überprüfung der Mariensäule auf dem Wallfahrtsplatz besprochen wurden.

Die nächste Pfarrgemeinderatsitzung findet am Dienstag, 27. September, statt und am 23. Juli die Feier des 25-jähriges Dienstjubiläum und gleichzeitige Verabschiedung von Pfarrsekretärin Chris Klingenberger in den Ruhestand. ds