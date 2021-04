„Girls Day“ mit Angebot für Jungs

Mosbach. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) bietet am Donnerstag, 22. April, erstmalig neben dem klassischen „Girls Day“ auch ein Programm für Jungen an. Im Online-Workshop können die Teilnehmenden das Studienangebot im Gesundheitswesen kennenlernen.

Für Schüler ab der fünften Klasse steht der Online-Workshop „Kannst du Blut sehen?“ zur Verfügung. Dabei lernen Jungen den Aufbau des menschlichen Körpers kennen und erarbeiten sich ihr eigenes Skelett.

Der Aktionstag findet zum ersten Mal an DHBW Mosbach statt. Mit ihm sollen Jungen Berufe kennenlernen, in denen bisher meist Frauen arbeiten, beispielsweise die Gesundheitsbranche. Der „Girls Day“ gibt im Gegenzug Mädchen Einblick in technische Berufe und Studiengänge. Sechs Workshops führen spielerisch in Programmierung, elektrische Schaltungen und optische Phänomene ein. Nach der Anmeldung erhalten die Workshopteilnehmenden per Post ihren eigenen Bausatz zugeschickt, welcher am Tag selbst in einer gemeinsamen Webkonferenz bearbeitet werden kann. Die Anmeldung und die Übersicht der Programme zum „Girls- und Boys Day“ finden sich unter: www.mosbach.dhbw.de/zukunftstag.