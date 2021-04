„Gesunder Wald ist uns das wert“

Odenwald-Tauber. Der Koalitionsantrag zur Etablierung eines Honorierungssystems für die Ökosystemleistungen der deutschen Wälder wurde am Donnerstag beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Der Antrag „Ein vitaler, klimastabiler Wald nutzt allen – Ökosystemleistungen ausreichend honorieren“ ist ein Auftrag an das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ein System zu entwickeln, welches die vielfältigen Leistungen, die der Wald erbringt, ausreichend honoriert und in Wert setzt. Ziel ist es, dass die Finanzmittel 1:1 in die Wälder fließen und so der Gesellschaft wieder zugutekommen.

„Wälder haben sehr gelitten“

Dazu erklärt der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft und forstpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alois Gerig: „Ein gesunder und ans Klima angepasster Wald erfüllt viele wichtige Funktionen: Wasserspeicher, Luftfilter, CO2-Senke, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Arbeitgeber, Rohstofflieferant und Erholungsraum für uns Menschen. Letzteres wird gerade während der Corona-Pandemie vielen deutlich. All diese Ökosystemleistungen stellt uns der Wald umsonst zu Verfügung. In den letzten Jahren haben unsere Wälder aber leider sehr gelitten. Trockenheit, Schädlingsbefall und anderen Kalamitäten haben ihm stark zugesetzt. Weite Teile unseres Waldes sind krank und können die vielfältigen Funktionen möglicherweise bald nicht mehr erfüllen. Sie brauchen daher Pflege in Form von nachhaltiger Bewirtschaftung, Aufforstungen und einem beschleunigten Waldumbau zu klimastabilen Mischwäldern. Diese Pflege kostet viel Geld. Geld, das aus dem Holzerlös alleine nicht gewonnen werden kann.“

Besitzer nicht alleine lassen

Mit dieser Aufgabe wolle man die Waldbesitzenden nicht alleine lassen. „Wir möchten die großartigen Leistungen unserer Wälder honorieren, in Wert setzen und dem Wald wieder zugutekommen lassen“, so Gerig, und weiter: „Seit Januar müssen Unternehmen für CO2-Zertifikate bezahlen und so ist es eine logische Konsequenz, dass ein Teil dieser Mittel in die Wälder fließt. Denn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald, aus dem Holz entnommen und in langlebigen Holzprodukten verbaut wird, ist die größte CO2-Senken die wir haben. Ein gesunder Wald ist einer unserer wichtigsten Partner im Klimaschutz.“

AdUnit urban-intext2

Das Ministerium, mit seiner geballten Fachkompetenz, habe nun die Aufgabe, hier ein Honorierungssystem zu entwickeln, welches sich an den Bedingungen der nachhaltigen Bewirtschaftung orientiert und die vielfältigen Ökosystemleistungen in ihrer Gänze berücksichtigt.