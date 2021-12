„Gerade zu Weihnachten sollte es uns das wert sein“

Heidersbach. Weihnachten steht vor der Tür, ein Weihnachtsbaum darf nicht fehlen. So gingen auch die Vorstandsmitglieder des Grünen-Kreisverbandes los, um einen schönen und umweltgerecht erzeugten Weihnachtsbaum zu erstehen. In Heidersbach wurden sie fündig.

„Was macht ihr denn anders als die herkömmlichen Weihnachtsbaumerzeuger?“, wollte Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer von Michael Häffner wissen, der mit zwei Söhnen auf etwa einem Hektar Fläche Weihnachtsbäume anzieht. Statt die ersten Jahre den Boden um die kleinen Setzlinge mit Herbiziden „schwarz“ zu spritzen, sodass das Unkraut das Wachstum der kleinen Bäumchen nicht behindert, setzen Häffners von Beginn an auf das Mähen mit der Motorsense, auch wenn dabei mal ein Bäumchen der Sense zum Opfer fallen kann.

Dem Klimawandel angepasst, pflanzt die Familie vermehrt im Herbst, denn die Frühjahrstrockenheit macht das Anwachsen der Setzlinge schwer. Anstatt Wachstumshemmer einzusetzen, die verhindern, dass die Bäume eine sehr lange Spitze bekommen, setzen Häffners auf eine mechanische Lösung mit einer Spezialschere. Diese muss allerdings, anders als der Einsatz chemischer Mittel, zu ganz bestimmten Wachstumsphasen und dann auch mehrmalig eingesetzt werden.

„Und wie reagiert ihr, wenn eure Bäume von Schädlingen befallen werden?“, erkundigte sich Kreisvorsitzender Andreas Klaffke. Bei Häffners werden die ersten Blattläuse an den Stämmen direkt mit der Hand zerdrückt. Nehmen sie allerdings überhand oder kommen unter den Nadeln sitzende Schädlinge hinzu, wird mit Neem Öl behandelt, ein pflanzliches Öl, das vom indischen Niembaum gewonnen wird und durch seine Wirkungsweise nur beißende und saugende Insekten wie Käfer, Raupen Läuse und Spinnmilben bekämpft, Nützlinge wie Marienkäfer und Bienen oder andere Wildtiere aber verschont.

Insgesamt gilt es, für eine gute Bodenqualität zu sorgen, damit die Weihnachtsbäume gut versorgt sind. So setzt der Familienbetrieb auf den Einsatz von natürlichem Gesteinskalk um die Nährstoffverfügbarkeit des sauren Buntsandsteinbodens zu verbessern und nicht auf stickstoffhaltigen Kalkammonsalpeter, „der durch die schnelle Stickstoffwirkung auch die Schädlingspopulation erhöhen kann“, wie Amelie Pfeiffer ergänzte.

Als Biomusterregion ist es nach Meinung der Kreis-Grünen wünschenswert, wenn auch im Neckar-Odenwald-Kreis, einem der größten Anbaugebiete in Baden-Württemberg, die Betriebe ihren Beitrag dazu leisten und Verantwortung für Umwelt, Mensch und Tier übernehmen.

Der Landkreis hat Fördermittel zur Bio-Zertifizierung bereitgestellt, nun sind die Anbauer gefragt, sie abzurufen und als Direktvermarkter ihren Kunden den höheren Aufwand und damit höheren Preis zu vermitteln. „Wie auch in der Landwirtschaft liegt es auch an Verbrauchern, über die Nachfrage das Angebot an Ökobäumen zu erhöhen. Gerade zu Weihnachten sollte es uns das wert sein“, heißt es abschließend in einer Mitteilung.