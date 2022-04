Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald: „Grüne Karte” gemeinsame Leistung

Nach zwei Jahren mit digitalen Mitgliederversammlungen lud der Geo-Naturpark nun zur Frühjahrs-Zusammenkunft in Präsenz nach Reichelsheim ein. Entsprechend hoch war die Resonanz unter den 102 Mitgliedskommunen und sieben Landkreisen – die unter Pandemiebedingungen bestuhlte Reichenberghalle war voll besetzt. Dort wurde nicht nur deutlich, dass das Interesse der Menschen an der Natur, an der

...