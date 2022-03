„Gemeinsam sind wir stark“

Neckar-Odenwald-Kreis. „Gemeinsam sind wir stärker“ – unter diesem Motto haben sich 45 Fachberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt zusammengeschlossen. Die Anlaufstelle gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis ist jetzt Teil der LKSF Baden-Württemberg – Landeskoordinierung spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend.

Oft prekär finanziert

Nicht überall in Baden-Württemberg gibt es solche Fachberatungsstellen und in manchen Landkreisen gibt es zwar Neugründungen, um diese Lücke im Kinderschutz zu schließen, doch sind die Beratungsstellen vielerorts entweder prekär finanziert oder mit zu geringen Personalkapazitäten ausgestattet.

Aus diesem Grund haben sich jetzt die 45 Fachberatungsstellen im Land zur LKSF Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Auch die Anlaufstelle gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene beim Caritasverband mit den Standorten in Mosbach und in Buchen ist dabei.

Konzepte entwickeln

Im Rahmen der LKSF Baden-Württemberg werden die Fachberatungsstellen ihre Expertise austauschen, gemeinsam Konzepte für die Arbeit vor Ort weiterentwickeln, voneinander profitieren und den kleineren Beratungsstellen mit Hilfe und Rat zur Seite stehen. Ziel ist die flächendeckende Versorgung für Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt: kostenfrei, zeitnah und hoch qualifiziert. Und auch viele Frauen und Männer, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren mussten, benötigen heute noch Unterstützung und Beratung. Das Land Baden-Württemberg fördert die Koordinierungsstelle im Rahmen einer Vollfinanzierung.