Im „letzten Wort“ möchte ich mich der Gesundheitsversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis widmen. Eines der wichtigsten Ziele ist der Erhalt des öffentlichen Kreiskrankenhauses. Maßnahmen wie die Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie in Mosbach und der Wegfall des Schockraums in Buchen wirken sich negativ aus. Fächerübergreifende Untersuchungen sind erschwert. Außerdem verlängern sich dadurch die Anfahrtswege deutlich. Wir haben bereits jetzt Lücken in der rettungsdienstlichen Versorgung. Es gab dagegen unterstützenwerte Kritik und große Protestaktionen.

Eine Schließung von Krankenhäusern lehne ich ab. Vor Ort möchte ich lokale Bündnisse in der Abwehr möglicher Schließungen unterstützen. Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens hat zu den Defiziten der Neckar-Odenwald-Kliniken geführt. Als Linke stehen wir für einen anderen Ansatz. Gesundheit ist Menschenrecht und Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Es braucht eine flächendeckende medizinische Versorgung. Finanziert werden kann das durch eine Vermögensabgabe und die Einführung einer Vermögenssteuer.

Das Fallpauschalensystem weist jeder Krankheitsdiagnose einen bestimmten Abrechnungswert zu. Dies bewirkt unnötige Operationen und Behandlungen auf der einen Seite und Unterversorgung auf der anderen Seite. Die Behandlung chronisch Kranker rentiert sich nicht, Knie-OPs hingegen sehr. Immer mehr Klinikstandorte rutschen in rote Zahlen. In Corona-Zeiten wurden Behandlungen verschoben, die die Krankenhäuser nicht ersetzt bekamen. Das Fallpauschalensystem führt zu einer Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Das lehne ich ab. Statt Wettbewerb und Profitlogik setzt sich Die Linke für eine bedarfsorientierte Finanzierung des Gesundheitssystems ein.

Weiter fordern wir mehr Personal im Pflege- und Gesundheitswesen und 500 Euro mehr Lohn für alle Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dadurch wird die Einstellung von mehr Personal auch im ländlichen Raum gelingen.

Das Land erfüllt seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Krankenhäusern nur zur Hälfte. Das Land muss seinen Verpflichtungen nachkommen und die Krankenhäuser bei den nötigen Bauvorhaben unterstützen. Der Investitionsstau ist aufzulösen, ohne Belastungen für Kommunen und Krankenhäuser.

Grundsätzlich sollte die ambulante Versorgung den Vorrang haben und die stationäre Einweisung von Menschen mit psychischen Erkrankungen vermieden werden. Ich bin für ein Ende der „Minuten-Pflege“ durch mehr Fachpersonal bei Pflegediensten mit besserer Bezahlung. Pflege gehört in die öffentliche Hand und darf nicht der Profitmaximierung dienen.