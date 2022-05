Geflüchtete unterbringen

Neckar-Odenwald-Kreis. Die weltweiten Krisen und die sich daraus ergebenden hohen Flüchtlingszugänge machen sich immer deutlicher im Neckar-Odenwald-Kreis bemerkbar, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung vom Montag. Deshalb habe der Landkreis auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Schwarzach zwei Häuser zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet. So sollen im Haus Wiesengrund 40 bis 45 Personen untergebracht werden. Die ersten Flüchtlinge zogen schon am Montag ein. Die steigenden Flüchtlingszahlen führen laut Landratsamt dazu, dass die derzeit zur Verfügung stehenden Unterkünfte nicht mehr ausreichen. Die Asylsuchenden kommen aktuell insbesondere aus Afghanistan, Irak sowie aus Nigeria und dem nördlichen Afrika.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im einem Haus in der Waldstraße sollen darüber hinaus rund 60 ukrainische Kriegsflüchtlinge unterkommen. Dies seien vor allem Personen, die bisher in privaten Unterkünften gewohnt haben. Inzwischen habe der Landkreis rund 330 ukrainische Geflüchtete untergebracht, während rund 730 Flüchtlinge in privaten Wohnungen leben. Der Zugang ukrainischer Flüchtlinge steige aktuell nicht weiter an, eine steigende Zahl der Flüchtlinge strebe aber einen Wechsel von der privaten in die vorläufige, staatliche Unterbringung an. Daher werden Angebote zu Mietobjekten weiterhin über ein Formular auf der Webseite des Kreises entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2