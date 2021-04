Gedenken an 126 Corona-Tote

Das ganze Land trauerte am Sonntag um die Corona-Toten. Wie in vielen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis waren auch in Buchen vor dem Rathaus die Flaggen auf halbmast gesetzt. Mit einer zentralen Gedenkfeier in Berlin setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen, dass die Toten nicht vergessen sind. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 starben im Neckar-Odenwald-Kreis 126

...