Fundiertes Wissen rund um Pflegethemen

Neckar-Odenwald-Kreis. In den vergangenen Monaten war die Arbeit der Pflegestützpunkte auf Beratungsgespräche und Hausbesuche beschränkt. Nun besteht wieder die Möglichkeit, die Beratung für Veranstaltungen und Vorträge vor Ort anzufragen. Mitarbeiter der Pflegestützpunkte kommen zu Gruppen und Vereinen sowie zu Seniorenkreisen und Interessensvertretungen. Sie stellen die Arbeit vor oder informieren in Fachvorträgen zu speziellen Pflegethemen.

Vieles rund um die Pflege ist komplex und durch ständige Neuerungen geprägt, beispielsweise die unterschiedlichen Leistungsansprüche und Voraussetzungen. Aktuell gelten noch die befristeten Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ab Januar kommt es auch wieder zu Änderungen in den Leistungsbeiträgen. Die Beschäftigten der Pflegestützpunkte haben zusätzlich zur jeweiligen Ausbildung oder zum Studium die Qualifikation zur Pflegeberatung und nehmen neben der täglichen Beratungsarbeit regelmäßig an Fortbildungen und Qualifizierungen teil. Somit bieten die Mitarbeiter mit ihrem fundierten Wissen eine Bandbreite an Vorträgen zu verschiedenen Pflegethemen an. Die Arbeit des Pflegestützpunktes kann ebenso vorgestellt werden wie spezielle Themen zu Pflegebedürftigkeit oder Sturzvermeidung.

Für individuelle Rückfragen und Beratungsanfragen besteht im Nachgang zu den Vorträgen das Angebot zum persönlichen Beratungsgespräch im Pflegestützpunkt. Angepasst an die individuelle Pflegesituation wird zu sozialrechtlichen und finanziellen Leistungen und Entlastungs- und Unterstützungsangeboten im Landkreis informiert.

Terminvereinbarungen möglich

Kontaktmöglichkeiten zur Anfrage eines Vortrags oder eines individuellen Beratungstermins bestehen am Standort Buchen (Hollergasse 14) telefonisch unter 06281/ 52122551 sowie 06281/52122550. Der Standort Mosbach (Scheffelstraße 2) ist erreichbar unter Telefon 06261/842553 und 06261/842554. Die Sprechzeiten sind montags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Beratungen nach Terminvereinbarungen werden auch außerhalb der Sprechzeiten angeboten. Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@neckar-odenwald-kreis.de möglich.

