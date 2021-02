Bei der Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die FDP antwortet Pascal Scheijnoha.

AdUnit urban-intext1

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im baden-württembergischen Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Pascal Scheijnoha, Landtagskandidat der FDP. © FDP

Pascal Scheijnoha: Ich möchte als Landtagsabgeordneter als oberste Priorität unbedingt mehr Tempo bei der Bildung machen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß die Defizite bei der digitalen Infrastruktur an unseren Schulen sind. Hier müssen wir die technische Ausstattung mit sinnvoller Medienpädagogik kombinieren. Unsere Lehrkräfte benötigen die passenden Fortbildungsangebote und Unterstützung bei der Wahl digitaler Instrumente für innovativen Unterricht.

Als weiteres Thema liegt mir der Aufschwung für Mittelstand, Handwerk und Solo-Selbstständige am Herzen. Als Freie Demokraten wissen wir, dass diese Unternehmen einen Großteil unserer Arbeitsplätze anbieten und somit prägend für unseren Wohlstand sind. Ich möchte mich daher im Landtag für mehr Bürokratieabbau und weitsichtige Standortpolitik einsetzen.

AdUnit urban-intext2

Des Weiteren brauchen wir bei der Digitalisierung in Baden-Württemberg endlich eine klare Linie statt Kompetenzgerangel zwischen mehreren Ministerien. Ich möchte als Abgeordneter mitwirken, dass wir in einem Digitalministerium endlich die Kräfte bündeln, um die Digitalisierung dort auszubauen, wo sie den Bürgerinnen und Bürgern Zeit und Kosten spart.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

AdUnit urban-intext3

Scheijnoha: Bei vielen der genannten Betriebe geht es um nicht weniger als die Existenz. Ich kann nur erahnen, wie es sich für die Selbstständigen in unserer Region anfühlen muss, ohne Öffnungsperspektive auf dem Trockenen zu sitzen.

AdUnit urban-intext4

Deshalb kommt es jetzt vor allem darauf an, die Überbrückungshilfen endlich zur Auszahlung zu bringen und die damit verbundene Bürokratie drastisch zu vereinfachen. Eine weitere praktische Maßnahme hierfür wäre die Ausweitung der Verlustverrechnung auf zwei bis drei Jahre. Damit können die Unternehmen über das Finanzamt wieder an Liquidität gelangen, die sie jetzt so dringend benötigen.

Genauso wichtig ist aber auch eine Öffnungsperspektive nach klaren Regeln und Stufen. Es ist für mich ein demokratisches Trauerspiel, wenn die Menschen eine Ministerpräsidentenkonferenz nach der anderen abwarten müssen und am Ende trotzdem keine Perspektive bekommen, ihre Betriebe unter Einhaltung von Hygienekonzepten wieder schrittweise öffnen zu können. Hier hat die FDP Bundestagsfraktion einen konstruktiven Sieben-Stufen-Plan vorgelegt, der unter anderem anhand der Inzidenzen Vorschläge zur Öffnung oder Schließung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens regelt.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Scheijnoha: Als Land mit der zweitgrößten Abgabenlast in Europa dürfen die gigantischen Schulden durch die Corona-Pandemie kein Freifahrtschein sein, um die Bürgerinnen und Bürger steuerlich weiter zu belasten. Ich möchte eine maßvolle Finanzpolitik, die durch nachhaltiges Wirtschaften den nachfolgenden Generationen keine massiven Schuldenberge hinterlässt.

Ich begrüße den Vorstoß von Wirtschaftsminister Altmaier, zur Finanzierung beispielsweise die Staatsbeteiligungen an Deutscher Post und Telekom zu veräußern. Das schafft zusätzlichen Spielraum für unsere Zukunftsinvestitionen, beispielsweise bei Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur.

Darüber hinaus wäre uns allen sehr geholfen, wenn hart erarbeitete Steuergelder nicht durch sinnlose oder rechtswidrige Prestigeprojekte einiger Politiker aus dem Fenster geworfen werden.

Mit dem Geld aus dem Mautskandal von Andreas Scheuer (circa 560 Millionen Euro) oder dem teuren Pavillon des Landes Baden-Württemberg bei der Expo in Dubai (circa 15 Millionen Euro) hätten wir viel Sinnvolles für unsere Schulen oder soziale Zwecke bewirken können.