Liebe Mitbürgerinnen,

Joachim Förster, ÖDP. © ÖDP

liebe Mitbürger,

Am 14. März findet in Baden-Württemberg die Landtagswahl statt. Die Folgen des Klimawandels und des Raubbaus an unserer Heimat auf Kosten der kommenden Generationen wurden in den vergangenen Jahren vollständig ignoriert. Deshalb bitte ich Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, der Ökologisch-Demokratischen Partei/Familie und Umwelt (ÖDP) auf dem Listenplatz 7 Ihre Stimme zu geben. Mein Name ist Joachim Förster, ich bin Gemeinderat in Schwarzach und Landtagskandidat für den Wahlkreis Neckar-Odenwald. Zu meinen politischen Schwerpunkten gehören neben Natur- und Umweltschutz auch Energie-, Verkehrs- und Sozialpolitik.

Als Landtagsabgeordneter werde ich nachhaltige und ökologische Ziele verfolgen, eine Agrarwende anstreben, die die privatbäuerlichen Strukturen erhält, sowie die Subventionen sinnvoll umstrukturieren. Treibstoff statt Lebensmittel auf den Feldern zu produzieren ist ein völlig falscher Ansatz. Konsequenter Tierschutz, auch für die Bienen und andere Insekten, ist mir als Hobbyimker sehr wichtig. Als Auswirkung der Coronakrise fürchte ich eine schwere Rezession, in der dann weitere Unternehmen in Schieflage geraten.

Es ist unverantwortlich, Einzelhandel und Gastronomie pauschal mit einem Verbot zu bestrafen, obwohl man mit klugen Maßnahmen dem Infektionsgeschehen keinen Vorschub geleistet hätte. Es ist nicht zu akzeptieren, dass währenddessen Discounter mit ihrem mittlerweile gemischten Warenangebot monatelang die Waren verkaufen durften, welche dem Einzelhandel unwiederbringlich am Umsatz fehlen. Ferner werde ich mich in der Sozialpolitik des Landes engagieren.

Die ÖDP plädiert für die Einführung eines Erziehungs- und Betreuungsgehalts, gerechte Entlohnung und eine Abschaffung von Minijobs, die zu einer Verarmung im Alter führen. Durch eine aufkommensneutrale Umschichtung von Sozialabgaben auch auf Kapitalerträge kann Arbeit wieder bezahlbar werden.

Baden-Württemberg ist eine wichtige Antriebsfeder für Innovationen. Das muss auch so bleiben. Digitalisierung und Glasfaserausbau sind für die Infrastruktur des Landes wichtig und auch für den reibungslosen Online-Unterricht unverzichtbar. Die 5G-Technologie wird als Segen präsentiert, obwohl noch unklar ist, inwieweit deren Strahlung Gesundheitsschäden verursacht. Bevor der Nachweis der Unbedenklichkeit seitens der Betreiber nicht vorliegt, muss der Ausbau des 5G-Mobilfunks unterbleiben. Die Mobilfunkanbieter sollten sich erst einmal um einen flächendeckenden Mobilfunkempfang kümmern. Und wenn man das schon nicht richtig hinbekommt, wie soll dann autonomes Fahren mit 5G ordentlich funktionieren?