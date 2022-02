Für Kommunikation nach innen und außen zuständig

Mosbach. Gleich drei neue Fachdienstleiter wurden beim Landratsamt ernannt. Offiziell begrüßt wurden Petra Anders (Umwelt-Recht), Pascal Heffner (Soziale Dienste) und Stefan Schrader (Bauverwaltung) nun von Landrat Dr. Achim Brötel und Erstem Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einstimmig gewählt

„Alle drei Stelleninhaber sind vom Ausschuss für Verwaltung und Finanzen im vergangenen Jahr einstimmig gewählt worden. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie ihre neuen Aufgaben bestens erfüllen und damit die sehr gute Arbeit ihrer Vorgänger nahtlos fortsetzen werden“, so der Landrat bei einem Termin im Hauptsitz des Landratsamts. Die drei Fachdienstleiter freuen sich auf ihr künftiges Aufgabenfeld und bedankten sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Petra Anders war nach ihrer Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst zunächst bei der Stadt Mosbach in der Kämmerei tätig. Bereits 1986 wechselte sie dann in das Sachgebiet Abfallbeseitigung des ehemaligen Umweltschutzamts des Landratsamts am Standort Mosbach, wo sie 2010 den Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdiensts erreichte. Ab 2016 arbeitete sie im Sachgebiet Wasser und Boden des Fachdiensts Umwelt. Petra Anders setzte sich seit 2014 zudem als stellvertretende Personalratsvorsitzende für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts ein.

Der Diplom-Sozialpädagoge (BA) Pascal Heffner wurde 2009 im Geschäftsbereich Jugendhilfe des Landratsamts im Allgemeinen Sozialen Dienst am Standort Buchen eingestellt. Heffner wechselte 2013 zu der Beratungsstelle für Kinderschutz. 2015 wurde er schließlich zum stellvertretenden Leiter des Fachdiensts Soziale Dienste ernannt, zuletzt ergänzt durch die Jugendhilfeplanung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Großer Erfahrungsschatz

Stefan Schrader kam 2021 als Diplom-Ingenieur zum Landratsamt. Seitdem ist er im Fachdienst Bauverwaltung am Standort Mosbach tätig. Schrader bringt aus seinen vorherigen Tätigkeiten einen großen Erfahrungsschatz mit.

Die Fachdienstleiter sind direkt den Fach- und Geschäftsbereichsleitern zugeordnet. Sie sind damit maßgeblich für die Kommunikation im Haus wie auch gegenüber externen Ansprechpartnern zu den jeweiligen Themenbereichen ihrer Fachämter zuständig.