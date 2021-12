Für erfolgreiche Teilnehmer aus dem Kreis gibt’s eine Belohnung

Neckar-Odenwald-Kreis. „Sechs Monate rauchfrei sein“, dazu verpflichteten sich 29 Schulklassen der Klassenstufen sechs bis neun aus zehn Schulen verschiedenster Schularten des Neckar-Odenwald-Kreises mit ihrer Anmeldung bei „Be smart don’t start“, dem bundesweiten Klassenwettbewerb zur Prävention des Rauchens. Das Programm wird seit über 20 Jahren erfolgreich an Schulen durchgeführt und bestärkt Schüler in einem Leben ohne Rauchen. Für das Schuljahr 2021/22 endet der Wettbewerbszeitrum im April 2022. Alle Klassen, die ein halbes rauchfreies Jahr schaffen, nehmen dann an der bundesweiten Gewinnziehung teil. „Im Neckar-Odenwald-Kreis gehen wir aber auch andere Wege“, erklärt Suchtkoordinatorin Angelika Bronner-Blatz, die den Wettbewerb beim Landratsamt federführend betreut. „Wir möchten alle Schulklassen des Kreises belohnen, die erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Als Anerkennung für ihre hervorragende Leistung werden sie zur Abschlussveranstaltung eingeladen. Diese soll im Juli 2022 bereits zum vierten Mal in Kooperation mit der AOK stattfinden. Dass das Präventionsprogramm bei uns längst zu einem Erfolgsmodell geworden ist, lässt sich an der Entwicklung der Teilnehmerzahlen feststellen“, so die Suchtkoordinatorin. Insgesamt würden in diesem Jahr 624 Schüler an dem Präventionswettbewerb teilnehmen.

Die Schüler kommen aus den weiterführenden Schulen der Städte und Gemeinden Adelsheim, Buchen, Haßmersheim, Limbach, Mosbach und Osterburken.