Zur Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die Partei WiR2020 antwortet Ralf Schumacher.

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Ralf Schumacher, Landtagskandidat von WiR2020. © Bernd Respondek

Ralf Schumacher: In den letzten Monaten ist in der Politik vieles schief gegangen. Millionen von Bürgern tragen die langwierigen Schäden, die auch noch unsere Kinder treffen. Für Handel, Dienstleister, Kulturschaffende, Gastro- und Hotelbetriebe bedeutet dies ein politisches Berufsverbot und somit eine akute Bedrohung ihrer Existenz. Unzählige Arbeitnehmer befinden sich in Kurzarbeit oder verlieren ihren Arbeitsplatz. Staatliche Unterstützungen sind zu komplex, ungerecht geregelt und kommen in weiten Teilen nicht oder viel zu spät beim Unternehmer an.

Unsere Wirte, Hoteliers und Einzelhändler haben mit viel Fleiß und Geld wirkungsvolle Hygienekonzepte erarbeitet und bereits bewiesen, dass ihre Gäste und Kunden bestmöglich geschützt waren. Mein erstes Ziel wird es sein, diese unverhältnismäßigen Grundrechtseinschränkungen aufzuheben, damit betroffene Unternehmen wieder vollumfänglich öffnen können.

Ebenfalls wichtig ist mir eine freie Impfentscheidung ohne Vorteile für Geimpfte. Die Bundesregierung hat am 27. Dezember 2020 mit einer breit angelegten Impfkampagne begonnen. Während viele Menschen große Hoffnung auf den neuen Impfstoff setzen, haben andere Sorgen und Zweifel in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit der Impfstoffe. Die Entscheidung über eine Impfung ist rein persönlich und darf auf keinen Fall staatlich vorgeschrieben werden. Es darf weder eine direkte noch indirekt wirkende Impfpflicht geben. Ich setze mich für eine freie Impfentscheidung ohne Vorteile für Geimpfte ein. „Impfen ist alleine Deine Entscheidung“.

Weiter setze ich mich für eine Haftung von politischen Entscheidungsträgern bei fahrlässiger Steuergeldverschwendung und Einführung eines Straftatbestandes ein. Politiker in Regierung und Parlament sind bei fahrlässigen Fehlentscheidungen nicht haftbar, die Bevölkerung muss die Folgen tragen. Das begünstigt eine strukturelle Verantwortungslosigkeit. WiR2020 fordert die Einführung einer Politikerhaftung ähnlich der Haftung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, wenn sie nicht „auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft“ handeln. Eine Politikerhaftung dient der Qualitätssicherung in der Politik. Aktuell erleben wir, wie Grundrechtseinschränkungen ohne parlamentarisches Mitspracherecht umgesetzt werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Schumacher: Gewerbe, Mittelstand und Arbeitnehmer sind bereits aus finanzieller Sicht die Verlierer der Pandemie und dürfen keine weiteren Belastungen erfahren. WiR2020 setzt sich daher für die steuerliche Entlastung mittelständischer Unternehmen ein.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Schumacher: Gewinner sind die Digital- und Pharmaindustrie sowie der Onlinehandel und Großkonzerne. Ich werde mich intensiv dafür einsetzen, dass Gewinne internationaler Konzerne, die in Deutschland gemacht werden, auch in Deutschland versteuert werden. Hohe leistungslose Einkommen sowie der Verbrauch natürlicher Ressourcen sollen ebenfalls stärker besteuert und damit mehr in die Verantwortung für die Allgemeinheit genommen werden. Kapital, das in realwirtschaftliche Prozesse investiert wird, soll steuerlich begünstigt werden gegenüber solchem Kapital, das lediglich der finanzwirtschaftlichen Kapitalvermehrung dient.

Die insbesondere in Ballungszentren riesigen Wertsteigerungen von Grund und Boden sind eine Quelle sozialer Ungerechtigkeit. Die aus Wertsteigerungen erzielten größtenteils leistungslosen Einkommen begünstigen Immobilienspekulationen mit immer höheren Mieten. WiR fordern daher die Einführung einer Bodenwertsteuer auf nicht selbst genutzte Grundstücke anstatt der Grundsteuer.

Diese Umfinanzierungen dienen dem Allgemeinwohl und entlasten die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.