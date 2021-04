Fünf neue Coronavirus-Infektionen - aktuelle Fallzahlen in den Gemeinden

Corona im Main-Tauber-Kreis Mehrere Kindergärten im Main-Tauber-Kreis von Infektionsfällen betroffen

Insgesamt 39 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Freitag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Der Inzidenzwert lag laut Landesgesundheitsamt bei 179,8. „Die betroffenen Personen leben im Gebiet von sieben Städten und Gemeinden des Landkreises. Es handelt sich in mindestens 28 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. 30 Personen befinden sich in häuslicher Isolation, neun Personen werden stationär behandelt“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 4467. {element} Inzwischen sind 39 weitere und damit insgesamt 3928 Personen wieder genesen. Somit sind derzeit 458 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 6, Assamstadt: 4, Bad Mergentheim: 87 (+22), Boxberg: 33 (+2), Creglingen: 13 (+1), Freudenberg: 9, Großrinderfeld: 8 (+1), Grünsfeld: 51, Igersheim: 9, Königheim: 12, Külsheim: 40, Lauda-Königshofen: 32 (+5), Niederstetten: 19, Tauberbischofsheim: 52 (+3), Weikersheim: 14, Werbach: 7, Wertheim: 53 (+5) und Wittighausen: 9. {furtherread} Bei 29 weiteren der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Es handelt sich in 26 Fällen um die britische Variante (B.1.1.7) und in drei Fällen um die südafrikanische Virusvariante (B.1.351). Nunmehr wurde bei insgesamt 569 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Der evangelische Kindergarten Althausen wurde wegen eines bestätigten Infektionsfalls bei einem Kind und mehrerer positiver Schnelltests geschlossen. Aufgrund eines Infektionsfalls bei einem Kind wurde der katholische Kindergarten St. Josef in Unterbalbach geschlossen; die zugehörige Krippe bleibt jedoch geöffnet. Im katholischen Kindergarten Maria Hilf in Bad Mergentheim wurden aufgrund eines positiven Schnelltests beim Personal mehrere Kinder und Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne verfügt. Von einem größeren Ausbruchsgeschehen betroffen ist die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Löffelstelzer Straße in Bad Mergentheim. Die Einrichtung, die von der Landkreisverwaltung betrieben wird, wurde am Freitagmorgen vollständig unter Quarantäne gestellt. Nach Abschluss der flächendeckenden Testung wurden bisher 30 Fälle einer Coronavirus-Infektion festgestellt. Insgesamt leben dort normalerweise rund 80 Menschen. Um die Situation schnellstmöglich zu verbessern, wurden jedoch einige Bewohner in den vergangenen Tagen in Ausweichquartiere verlegt. Ein Teil der 30 Infektionen war bereits in den Fallzahlen der vergangenen Tage enthalten. Das Wohnheim Caritashaus St. Elisabeth in Grünsfeld konnte unterdessen aus der Quarantäne entlassen werden. Es handelt sich um eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag gemäß der Berechnung des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 179,8. Weitere Informationen zur aktuellen Corona-Lage gibt es unter www.gesundheitsamt-bw.de im Internet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet an diesem Sonntag um 13 Uhr im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt die zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen aus. Gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen möchte der Bundespräsident damit ein Zeichen setzen, dass die Gesellschaft der Menschen gedenkt, die in dieser Zeit gestorben sind. Das Gedenken ist auch den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften und denen wichtige und trostspendende Rituale der Trauer nicht möglich waren. Landrat Reinhard Frank begrüßt diese Initiative: „Allein im Main-Tauber-Kreis sind inzwischen 81 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, davon 61 in diesem Jahr. Wir trauern um diese Frauen und Männer; unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und Freunden.“ Nur durch die zum Teil sehr einschneidenden Maßnahmen, die seit Beginn der Pandemie getroffen wurden, sei es gelungen, noch deutlich mehr Todesfälle und auch weitere schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden. Zum Gedenken an die Verstorbenen werden die Flaggen vor dem Hauptgebäude des Landratsamts in Tauberbischofsheim am Sonntag auf Halbmast gesetzt. Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage findet das Gedenken in Berlin in kleinster Zusammensetzung und unter strengen Schutzauflagen statt. Neben fünf Hinterbliebenen werden auch die Spitzen der fünf Verfassungsorgane Bundespräsident, Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht sowie ein Vertreter des Diplomatischen Korps teilnehmen. Vor dem Gedenkakt findet von 10.15 bis 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Die Gedenkveranstaltung wird unter anderem live im ZDF, im Deutschlandfunk und auf verschiedenen Hörfunkwellen der ARD übertragen. lra

