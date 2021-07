Manuel Zierlinger aus Hardheim und Bruno Noe aus Elztal wurden vom Kreistag in seiner Sitzung am Montag in Mudau einstimmig ab dem 1. August für die Dauer von fünf Jahren zu stellvertretenden Kreisbrandmeistern bestellt. „Diese ehrenamtlichen Stellvertreter sind wichtig, um die Einsatzfähigkeit an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr sicherstellen zu können“, so Landrat Dr. Achim

...