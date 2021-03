CDU-Urgestein Karl-Heinz Neser wirft in seinem Leserbrief uns Grünen vor, sich mit fremden Federn zu schmücken, nachdem das Landeskabinett unter Ministerpräsi-dent Kretschmann gemeinsam das Landärzteförderprogramm verabschiedet hat. Insbesondere vermisst er davon gehört zu haben, dass Landtagskandidatin Amelie Pfeiffer die federführende grüne Ministerin Theresia Bauer dazu aufgefordert habe, die Landarztquote zu unterstützen. Nun, Herr Neser, man kann natürlich alle Briefe und E-Mails, die man an einen Minister schreibt, an die Zeitung geben und sich seiner Aktivitäten preisen – oder man zielt auf Dialog und bleibt im Austausch mit den Verantwortlichen, wie wir es im Falle DHBW wie auch anderer Anliegen, ob im Bereich medizinischer Versorgung, Naturschutz oder KWO-Entsorgung, getan haben. Da bekommen auch wir nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber wir finden Gehör für die Belange des Kreises. Das hätten wir uns auch im Kreistag gewünscht, wo gerade Nesers Fraktion die Einführung einer regionalen Gesundheitskonferenz seit Jahren blockiert.

Und beim Schmücken mit fremden Federn bestaunt man aktuell die Dreistigkeit des CDU-Landwirtschaftsministers, der nun in von den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen bezahlten Radio-Spots für und vor allem mit Bio-Landwirtschaft wirbt. Und das, nachdem die CDU-Landwirtschaftspolitik die Bio-Landwirtschaft über Jahrzehnte bekämpft oder bestenfalls ignoriert hat, das muss man sich auch trauen.