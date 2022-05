Freie Wähler bleiben „Verein“

Neckar-Odenwald-Kreis. Einen interessanten Freie Wähler-Tag erlebten die Mosbacher Stadtverbandsvorsitzende Silke Ziegler und Kreisvorsitzender Bruno Herberich als Delegierte beim Freie Wähler Tag des Landesverbandes Baden-Württemberg in Karlsdorf-Neuthard. Landesvorsitzender Wolfgang Faißt begrüßte zahlreiche Freie Wählerinnen und Wähler sowie Gäste aus Kommunal- und Landespolitik zu der Versammlung mit dem Thema „Kommunalpolitik erfolgreich gestalten“. Kreisvorsitzender Bruno Herberich hob in seinem Statement hervor, dass allein die kommunale Ebene das Betätigungsfeld der Freien Wähler ist. Durch den Landesverband habe man eine Stimme gegenüber der Landespolitik und könne so die kommunalen Anliegen und Meinungen vereint vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Freien Wähler seien in den Städten und Gemeinden sowie in den Landkreisen ein Garant für eine parteifreie, sachorientierte Politik, die ohne jedwede Couleur allein dem Wohle der Allgemeinheit verpflichtet ist. Mit diesem Grundsatz hatte der frühere Chefarzt des Mosbacher Krankenhauses, Dr. Erich Weiler, in den 1950er Jahren die Freien Wähler vor Ort und dann auch zusammen mit Gleichgesinnten den Landesverband Baden-Württemberg gegründet. Und auf diesem Fundament hätten sich die Freien Wähler über die Jahrzehnte zu einer verlässlichen Größe etabliert.

Auf der Basis eines einstimmigen Beschlusses des Kreisverbands plädierte er dementsprechend für eine klare Abgrenzung zur FW-Partei und gegen jede Bestrebung hin zur Partei. Für Gespräche und Kompromisse mit allen demokratischen Parteien sei man für sachgerechte Lösungen immer offen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Ergebnis des Strategieprozesses sahen das bei den Abstimmungen dann eindeutig und mit großer Mehrheit auch die Mitglieder des Freie Wähler Landesverbandes Baden-Württemberg und sprachen sich dafür aus, auch zukünftig in den Städten, Gemeinden und Landkreisen „Verein“ zu bleiben und nicht „Partei“ zu werden. Ebenso soll der Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg als Dachorganisation der Freien Wähler „Verein“ und damit Interessensvertretung der in ihm organisierten kommunalen Freien Wähler bleiben. Im Umgang mit der Freie Wähler-Partei wird die Strategie „Abgrenzung – genau wie zu allen anderen Parteien“ den Mitgliedern des Freie Wähler Landesverbandes empfohlen. (bh)