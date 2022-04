Frauen- und Kinderschutz: Auswirkungen der Pandemie nach wie vor spürbar

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Freude des Vorstandsteams, die Mitgliederversammlung des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus NOK wieder im Turnus im März stattfinden zu lassen, ist groß. Damit kann der Finanzhaushalt des Vereins wieder im Voraus – und nicht wie im letzten Jahr im Nachhinein – verabschiedet werden.

Vorsitzende Ursula Heckmann wies in ihrer Begrüßung auf verschiedene Probleme des Frauenhauses hin, über die es zu sprechen galt. Sie freute sich, dass 2021 – wenn auch geprägt von Corona – wieder ein Informationsstand in der Fußgängerzone durchgeführt werden konnte, ein Comedy-Abend im Garten stattfand und auch die Teilnahme am Frauen- und Mädchentag in Sindolsheim möglich war. Die wenigen Aktionen brachten gute Einnahmen. Darüber hinaus wurden zahlreiche neue Mitglieder geworben.

„Man merkt, dass wir ganz langsam und in kleinen Schritten wieder aus der Pandemie in unser normales Leben zurückfinden“, damit sprach Landrat Dr. Achim Brötel allen aus dem Herzen. Auch er sah die weiter steigende Gewalt gegen Frauen sehr kritisch und belegte mit Zahlen, dass dies auch im Neckar-Odenwald-Kreis ein Problem ist.

Rettung vor Gewalt und Angst

Die Leiterin des Frauenhauses, Saskia Emmenecker, informierte über die Situation im Frauen- und Kinderschutzhaus, das der Neckar-Odenwald-Kreis in Kooperation mit dem Main-Tauber-Kreis führt. Die Auswirkungen der Pandemie seien nach wie vor spürbar, die Zahl der Schutz suchenden Frauen habe sich weiter erhöht. So lag die durchschnittliche Belegung bei 70 Prozent pro Monat. Emmenecker schildert eindringlich, für wie viele Frauen und deren Kinder das Frauenhaus die Rettung vor Gewalt und Angst war.

Mit ein paar kurzen Worten, der ausführliche Bericht erfolgte im September, schilderte Gabriele Wennemann das Hauswirtschaftsprojekt, das zu 100 Prozent vom Förderverein getragen wird. Die Arbeit mit den Frauen und Kindern helfe, diesen Abstand zu finden und auch mal an anderes zu denken. Darüber hinaus helfe es den Frauen, ihren Tag zu strukturieren. Dieses Wissen würden die Frauen dann mit in die Selbstständigkeit nehmen.

Isabella Maier, Kassenwartin, berichtet von guten Spendeneinnahmen. So stünden den Ausgaben in Höhe von 28 657 Euro Einnahmen von 37 495 Euro gegenüber. Da beide Kassenprüferinnen, Simone Heiz und Rita Bischoff, verhindert waren, verlas Friederike Baier, stellvertretende Vorsitzende, den Prüfbericht, der eine einwandfreie, transparente Kassenführung bescheinigte.

Nach der Entlastung des Vorstands standen Wahlen an. Das bisherige Team stellte sich, bis auf Beisitzerin Eva-Maria Grimm, geschlossen zur Wiederwahl. Manuela Beyer stellte sich zur Wahl als weitere Beisitzerin. Die Mitglieder votierten einstimmig für die neu Vorstandsbesetzung: Vorsitzende Ursula Heckmann, Stellvertreterin Friederike Baier, Kassenwartin Isabella Maier, Schriftführerin Anne Schmieg, Beisitzerinnen Andrea Nagl, Heike Roth, Elfriede Schuler, Manuela Beyer. Als Kassenprüferinnen wurde Simone Heiz wieder gewählt, Gabriele Teichmann folgt auf Rita Bischoff, die nicht mehr zur Wahl stand.

Die Beschlussfassung zur Finanzplanung 2022 wurde erneut einstimmig gefasst. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erhält als Träger des Frauen- und Kinderschutzhauses 20 000 Euro Zuschuss für die laufenden Kosten, das Hauswirtschaftsprojekt erhält 8500 Euro, und neben Miete für den Lagerraum und allgemeinen Kosten wurden 10 000 Euro für den vorübergehenden Umzug des Frauenhauses – es steht eine Generalsanierung an – fest eingeplant. Insgesamt wurde ein Budget von 47 400 Euro für 2022 freigegeben.

Abschließend bedankte sich Landrat Dr. Achim Brötel für die hervorragende Arbeit. Er war sich sicher, dass sich auch die jetzt anstehende Phase – Umzug, Generalsanierung und Wiedereinzug – gemeinsam bewältigen lasse.

Dem anstehenden Umzug galten auch die Abschlussworte der Vorsitzenden Ursula Heckmann. Besonders bedauerlich sei es, dass in der Renovierungsphase leider drei Plätze weniger zur Verfügung stehen werden.