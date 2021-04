Wertheim. Eine 27-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Auto in der Straße "Am

Reinhardshof" unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und

fuhr gegen eine Steinmauer auf dem dortigen Grünstreifen. Neben der Polizei kam

vorsorglich eine Rettungswagenbesatzung zur Unfallstelle. Die Frau war jedoch unverletzt geblieben. An dem Daimler-Benz entstand Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro.

