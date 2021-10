Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreistagssitzung - Jahresrechnung 2020 des Neckar-Odenwald-Kreises vorgestellt / Schutzschirm und Sonderzahlungen trugen zu gutem Ergebnis bei Fraktionen freuen sich über erzielten Überschuss 2020

Ein Plus von 5,9 Millionen Euro wurde im Jahr 2020 beim Landkreis erwirtschaftet. Der Kreistag nahm den Abschlussbericht bei seiner Sitzung am Mittwoch in der Elzberghalle in Dallau einstimmig an.